IRW-News: U.S. GoldMining Inc.: U.S. GoldMining gibt Aktionärsbrief zum Jahresende heraus

IRW-PRESS: U.S. GoldMining Inc.: U.S. GoldMining gibt Aktionärsbrief zum Jahresende heraus

Anchorage, Alaska - 17. Dezember 2024 - U.S. GoldMining Inc. (NASDAQ: USGO) ("U.S. GoldMining" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/us-goldmining-inc/) freut sich, das folgende Schreiben seines Chairman, Alastair Still, herauszugeben, um ein Update zum Jahresende zu geben, in dem die wichtigsten Errungenschaften und Fortschritte hervorgehoben werden, die im Jahr 2024 auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Kupfer-Projekt Whistler in Alaska ("Whistler" oder das "Projekt"), 105 Meilen von Anchorage, Alaska, USA, erzielt wurden.

Liebe Aktionärinnen und Aktionäre,

U.S. GoldMining Inc. - Rückblick auf ein Jahr der Veränderung

Das Jahr 2024 neigt sich dem Ende zu und wir blicken auf ein entscheidendes Jahr für U.S. GoldMining und die Weiterentwicklung des Whistler Gold-Kupfer-Projekts zurück. Dieses Jahr brachte bedeutende Fortschritte in den Bereichen Exploration, Ressourcenerschließung und Engagement in der Gemeinde, wodurch die Grundlage für unser zukünftiges Wachstum weiter gestärkt wurde.

Die wichtigsten Errungenschaften im Jahr 2024

Im Jahr 2024 haben wir mehrere wichtige Meilensteine erreicht, die die Position von Whistler als führendes Rohstofferschließungsprojekt in Alaska stärken:

1. Verdoppelung der angezeigten Ressourcen

Wir haben eine umfangreiche Aktualisierung unserer Mineralressourcenschätzung abgeschlossen, die die angezeigten Ressourcen um 117 % auf 6,5 Millionen Unzen Goldäquivalent (AuEq) sowie 4,2 Millionen Unzen AuEq in der abgeleiteten Kategorie erhöhte (siehe Pressemitteilung vom 7. Oktober 2024)1 . Dies ist ein entscheidender Schritt nach vorne und stärkt unser Vertrauen in die Qualität und Größe der Lagerstätte.

2. Anhaltende Explorationserfolge, einschließlich 652,5 m mit 1,00 g/t AuEq

Unsere Bohrkampagne 2024 lieferte gute Ergebnisse, unter anderem:

- 652,5 m mit 1,00 g/t AuEq, wodurch der hochgradige Kern von Whistler weiter ausgebaut wurde (siehe Pressemitteilung vom 30. September 2024); und,

- 120 m mit 1,00 g/t AuEq, was auf eine neu anvisierte hochgradige Zone im westlichen Teil der Lagerstätte hinweist (siehe Pressemitteilung vom 18. November 2024).

3. Budgetgerechtes, umweltbewusstes Handeln mit solider Gesundheit und Sicherheit

Wir haben über 4.006 Meter (13.000 Fuß) Bohrungen vor dem Zeitplan und unter dem Budget abgeschlossen, ohne Sicherheitsvorfälle und ohne meldepflichtige Umweltvorfälle. Dieser Erfolg spiegelt das Engagement unseres Teams und die Bedeutung wider, die wir einem verantwortungsvollen Betrieb beimessen.

4. Die Grundlagen für die Entwicklung schaffen

Über die Exploration hinaus haben wir mehrere Initiativen vorangetrieben, um Whistler auf seine nächste Phase vorzubereiten:

- Durchführung interner bergbaulicher und metallurgischer Studien als Grundlage für zukünftige Scoping-Arbeiten.

- Fortschreitende Umwelt- und archäologische Studien zur Unterstützung einer eventuellen Genehmigung.

- Zusammenarbeit mit den Behörden in Alaska bei der West Susitna Access Road, einem Projekt, das den Zugang zur Infrastruktur verbessern und die langfristigen Entwicklungsaussichten von Whistler erheblich steigern wird.

Unterstützung der lokalen Gemeinschaften

Wir setzen uns dafür ein, dass unsere Aktivitäten den Gemeinden zugute kommen, in denen wir tätig sind. Im Jahr 2024 werden wir:

- Durch Partnerschaften mit lokalen Auftragnehmern und Zulieferern wurden über 4,3 Millionen Dollar in die Wirtschaft Alaskas gelenkt.

- 60.000 Dollar an lokale Organisationen gespendet und damit Initiativen wie das Iron Dog Race und das Skwentna Fly-In unterstützt.

Diese Bemühungen spiegeln unser Engagement wider, enge Beziehungen zu den lokalen Interessengruppen zu pflegen und zum wirtschaftlichen Wachstum in Süd-Zentral-Alaska beizutragen.

Gut positioniert für ein starkes 2025

Die Aussichten für Gold, Kupfer und Silber sind nach wie vor positiv und wir glauben, dass Whistler gut positioniert ist, um die wachsende Nachfrage nach wichtigen Mineralien zu decken. Insbesondere Kupfer ist für das Vorantreiben der sauberen Energiewende unverzichtbar, was Whistler zu einem potenziell wertvollen Beitrag zum breiteren Streben nach nachhaltiger Ressourcensicherheit macht. Alaska ist ein attraktiver Standort für Investitionen in die Exploration und Erschließung von Ressourcen, da derzeit fünf große Hartgestein-Minen in Produktion sind und ein umfassendes und effizientes Regulierungssystem für Genehmigungen vorhanden ist.

Whistler wird auch von der starken politischen Unterstützung für die Ressourcenexploration und -erschließung in Alaska auf Landes- und Bundesebene profitieren. Nach den jüngsten Parlamentswahlen gab der designierte Präsident Trump sehr ermutigende Botschaften über die Zukunft des Bergbaus in Alaska ab und erklärte: "Während meiner zweiten Amtszeit werden wir den Kampf für Alaska wie nie zuvor fortsetzen" und "wir werden das Bergbaupotenzial Alaskas maximieren." (siehe die Botschaft von Präsident Trump zu Alaska).

Darüber hinaus sind wir mit der voraussichtlichen Erschließung der West Susitna Access Road mit den Bemühungen der kommunalen und staatlichen Behörden zur Unterstützung einer verantwortungsvollen Ressourcenerschließung auf einer Linie. Zusammen bieten diese Faktoren einen überzeugenden Weg nach vorne, während wir das Projekt weiter vorantreiben.

Abschließende Überlegungen

Dies war ein Jahr der Veränderung für U.S. GoldMining, und wir sind ermutigt durch den Schwung, den wir aufgebaut haben. Die zunehmenden Fusions- und Übernahmeaktivitäten im Bergbausektor und der deutliche Appetit der großen Produzenten auf den Erwerb großer, technisch starker Projekte in sicheren Jurisdiktionen unterstreichen die strategische Bedeutung von Whistler.

Wir bedanken uns bei unseren Aktionären, Mitarbeitern und Partnern vor Ort für ihre kontinuierliche Unterstützung bei unseren Bemühungen, durch das Gold-Kupfer-Projekt Whistler langfristige Werte zu schaffen.

Ich wünsche Ihnen ein sicheres und erfolgreiches neues Jahr.

Mit freundlichen Grüßen,

Alastair Still

Chairman

U.S. GoldMining Inc.

1 Die Mineralressourcenschätzung von Whistler besteht aus angezeigten Ressourcen von 294 Millionen Tonnen ( " Mt") mit 0,68 Gramm pro Tonne ("g/t") Goldäquivalent ("AuEq") für 6,48 Millionen Unzen ("Moz") AuEq und 198 Mt mit 0,65 g/t AuEq für weitere 4,16 Moz AuEq.

Die AuEq-Gleichungen werden in Übereinstimmung mit der Methodik berechnet, die in den technischen Berichten des Whistler-Projekts "S-K 1300 Technical Report Summary Initial Assessment for the Whistler Project, South Central Alaska" mit einem Gültigkeitsdatum vom 12. September 2024 beschrieben wird, die im Profil des Unternehmens unter www.sec.gov verfügbar sind und auf die in einer Pressemitteilung vom 7. Oktober 2024 verwiesen wird. Genauer gesagt: unter 10g/t Ag: AuEq=Au + Cu*1,771 +0,0113Ag, und über 10g/t Ag: AuEq=Au + Cu*1,771.

Technische Informationen

Tim Smith, P.Geo., Chief Executive Officer von U.S. GoldMining, hat die Erstellung dieser Pressemitteilung beaufsichtigt und die darin enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt. Herr Smith ist eine qualifizierte Person" gemäß der Definition im kanadischen National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Einzelheiten zur Mineralressourcenschätzung des Gold-Kupfer-Projekts Whistler finden Sie in der Zusammenfassung des technischen Berichts mit dem Titel "S-K 1300 Technical Report Summary Initial Assessment for the Whistler Project, South Central Alaska" mit einem Gültigkeitsdatum vom 12. September 2024, die im Profil des Unternehmens unter www.sec.gov verfügbar ist, oder im technischen Bericht mit dem Titel "NI43-101 2024 Updated Mineral Resource Estimate for the Whistler Project, South Central Alaska" mit einem Gültigkeitsdatum vom 12. September 2024, der im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Über U.S. GoldMining Inc.

U.S. GoldMining Inc. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung des zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Kupfer-Projekts Whistler konzentriert, das sich 105 Meilen (170 Kilometer) nordwestlich von Anchorage, Alaska, USA, befindet. Das Projekt Whistler besteht aus mehreren Gold-Kupfer-Porphyr-Lagerstätten und Explorationszielen innerhalb eines großen regionalen Landpakets von insgesamt etwa 53.700 Acres (217,5 Quadratkilometer).

Besuchen Sie www.usgoldmining.us für weitere Informationen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Abgesehen von den hierin enthaltenen Aussagen über historische Fakten stellen die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"). Solche Aussagen beinhalten Aussagen über die Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf das Projekt, einschließlich geplanter zukünftiger Programme und Aktivitäten. Wörter wie "erwarten", "antizipieren", "planen", "schätzen" und "beabsichtigen" oder ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen von U.S. GoldMining und unterliegen inhärenten Ungewissheiten, Risiken und Annahmen, die schwer vorhersehbar sind und bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und anderen Faktoren gehören unter anderem, dass die tatsächlichen Ergebnisse zukünftiger Explorationen möglicherweise nicht die Erwartungen bestätigen, dass die zugrunde liegenden Annahmen im Zusammenhang mit der Schätzung oder Realisierung von Mineralressourcen variieren, dass die Verfügbarkeit von Kapital zur Finanzierung von Programmen, Unfällen, Arbeitskämpfen und anderen Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf jene, die mit der Umwelt verbunden sind, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen oder Erlaubnissen, Rechtsstreitigkeiten, andere Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken verbunden sind, und die anderen Risikofaktoren, die in den Unterlagen des Unternehmens bei der U.S. Securities and Exchange Commission unter www.sec.gov und Canadian Securities Administrators unter www.sedarplus.ca. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben wurden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt eintreten. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. U.S. GoldMining ist nicht verpflichtet, diese Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77845

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77845&tr=1

