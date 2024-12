AKTIE IM FOKUS: Konkurrenz von dm belastet Redcare Pharmacy und Docmorris schwer

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aussicht auf einen neuen Wettbewerber hat am Mittwoch die Papiere von Redcare Pharmacy (vormals Shop Apotheke) und von DocMorris stark unter Druck gesetzt. Der kolportierte Einstieg der Drogeriemarktkette dm in den Online-Apothekenhandel drückte den Kurs von Redcare Pharmacy um bis zu fast 11 Prozent nach unten auf 129,50 Euro auf den niedrigsten Stand seit Ende September. Zuletzt betrug der Abschlag noch 7,5 Prozent.

Die Drogeriemarktkette dm steige in den Online-Apothekenmarkt ein und will aus Tschechien heraus frei verkäufliche Arzneimittel nach Deutschland liefern, berichtete das "Handelsblatt" nach einem Gespräch mit dem Marketing- und Beschaffungs-Geschäftsführer Sebastian Bayer. Wahrscheinlich sei ein Start im Sommer.

Noch stärker unter die Räder gerieten daraufhin die Anteile der schweizerischen Docmorris. An der Börse in Zürich brachen sie um bis zu fast 18 Prozent ein auf den niedrigsten Stand ihrer mehr als siebenjährigen Börsengeschichte. Zuletzt verloren sie noch knapp 13 Prozent.

Die Drogeriekette dm sei ein ebenso prominenter wie großer "Player" im Handel, sagte ein Händler. Nach Angaben des Unternehmens nutzen mehr als fünf Millionen Menschen mindestens einmal monatlich die dm-App. Mit einem Einstieg des Handelsriesen in den Online-Apothekenmarkt dürfte sich der Wettbewerb verschärfen, was tendenziell auf die Margen drücke, so der Händler.

Die Aktien von Redcare Pharmacy hatten Mitte November bei 171,40 Euro den höchsten Stand seit Juni 2021 erreicht. Vor allem die Aussicht auf steigende Erlöse mit dem elektronischen Rezept hatte den Kurs nach oben getrieben./bek/edh/mis