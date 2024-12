IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Biotech-Hoffnungsträger NurExone mit erfolgreichem Q3 und Company-Outlook 2025

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Biotech-Hoffnungsträger NurExone mit erfolgreichem Q3 und Company-Outlook 2025

NurExone Biologic blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück und hat für 2025 noch größere Pläne. Neben Q3-Ergebnissen präsentierte Dr. Lior Shaltiel, CEO von NurExone, deshalb Ende November 2024 das Unternehmensupdate für das kommende Jahr.

Finanziell gut aufgestellt

NurExone Biologic Inc. (ISIN: CA67059R1091), ein Pionier im Bereich der Exosomentherapie zur Behandlung von Schäden des zentralen Nervensystems, erzielte im dritten Quartal 2024 bemerkenswerte finanzielle Fortschritte. Bis Ende September 2024 konnte das Unternehmen durch zwei erfolgreiche Privatplatzierungen über 2,68 Millionen US-Dollar an Bruttoerlösen generieren. Dies führte zu einem Anstieg der Barmittel auf 2,52 Millionen US-Dollar - fast das Fünffache des Vorjahres.

Eran Ovadya, CFO von NurExone, kommentierte: "Unsere finanzielle Performance unterstreicht unser Engagement, ExoPTEN in klinische Studien zu bringen, während wir gleichzeitig unsere Betriebsprozesse optimieren und nachhaltiges Wachstum sicherstellen."

ExoPTEN: Anerkennung durch FDA und EMA ExoPTEN, das Hauptprodukt von NurExone, ist eine minimalinvasive, auf Exosomen basierende Therapie zur Förderung der Neuroregeneration bei akuten Rückenmarksverletzungen. Die Ergebnisse aus präklinischen Studien sind vielversprechend: Bei 75 % der behandelten Ratten konnte durch einen kurzen Therapiezyklus die motorische Funktion wiederhergestellt werden - ein bedeutender Durchbruch.

Diese innovativen Ansätze wurden sowohl von der amerikanischen FDA als auch der europäischen EMA gewürdigt, die ExoPTEN den Orphan-Drug-Status verliehen. Dieser Status für seltene Erkrankungen markiert einen entscheidenden Meilenstein und erleichtert den Weg zu einer breiteren Marktverfügbarkeit.

Ausbau der Produktionskapazitäten und neue Marktpotenziale

Neben der Anerkennung durch die Arzneimittelbehörden hat NurExone bedeutende Fortschritte bei der Produktionsinfrastruktur erzielt. Die Umstellung auf GMP-konforme Anlagen legt den Grundstein für die skalierte Herstellung von ExoPTEN. Zusätzlich zeigen Forschungsergebnisse ein Potenzial für den Einsatz von ExoPTEN im Glaukom-Markt, einem wachsenden Segment mit hohem medizinischem Bedarf. Dr. Lior Shaltiel, CEO von NurExone, zeigt sich erfreut über die Unternehmensentwicklungen und betonte: "Wir befinden uns auf einem vielversprechenden Kurs, um ExoPTEN in klinische Studien zu bringen und neue Märkte zu erschließen. Unser Fokus liegt auf nachhaltigem Wachstum und langfristigem Erfolg."

NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

https://nurexone.com

Land: Israel & Kanada

