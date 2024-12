Original-Research: United Labels AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: United Labels AG - von GBC AG 18.12.2024 / 10:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu United Labels AG Unternehmen: United Labels AG ISIN: DE0005489561 Anlass der Studie: Researchstudie (Comment) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 4,35 EUR Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker 9M 2024: Relativ stabile Geschäftsentwicklung; Starkes Wachstum im E-Commerce-Segment ermöglich solide Ergebnisentwicklung; GBC-Schätzungen und Kursziel nach Guidance-Bekräftigung ebenfalls bestätigt; Rating weiterhin "Kaufen" Geschäftsentwicklung über 9M 2024 Anfang Dezember hat die United Labels AG (United Labels) seine 9-Monatszahlen für das aktuelle Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht. Basierend hierauf betrug der Konzernumsatz der Gesellschaft in den ersten neun Monaten 14,66 Mio. EUR und lag damit aufgrund der Verteilung von Kundenaktionen vor und nach dem Stichtag unterhalb des Vorjahresniveaus (9M 2023: 18,10 Mio. EUR). Die Konzernumsatzentwicklung wurde primär vom Großkundensegment mit einem Segmentumsatzanteil von rund 85,2% getragen. In diesem Geschäftsbereich sind aufgrund der veränderten Verteilung von Kundenaktionen die Segmenterlöse moderat auf 12,48 Mio. EUR zurückgegangen (9M 2023: 16,41 Mio. EUR). Entgegengesetzt hierzu konnte das Fachhandels- bzw. E-Commerce-Geschäftsfeld mit einem starken Umsatzwachstum um 27,9% auf 2,17 Mio. EUR (9M 2023: 1,70 Mio. EUR) signifikante Erlöse zum Gesamtumsatz beisteuern und seinen Erlösanteil weiter deutlich auf 14,8% (Anteil 9M 2023: 9,4%) erhöhen. Besonders erfreulich entwickelte sich in diesem Geschäftsbereich das margenstarke Online-Geschäft der Tochtergesellschaft Elfen Service GmbH, die ihre E-Commerce-Erlöse dynamisch um 78,0% auf 1,60 Mio. EUR (9M 2023: 0,90 Mio. EUR) ausbauen konnte. Bedingt durch den verbesserten Umsatzmix (höherer Anteil des margenträchtigen Online-Business) hat United Labels trotz eines Umsatzrückgangs eine stabile Entwicklung auf allen Ergebnisebenen verzeichnet. So konnte aufgrund der überproportionalen Zunahme des Rohergebnisses im Fachhandel / E-Commerce auf 1,98 Mio. EUR (9M 2023: 0,56 Mio. EUR) die rückläufige Rohergebnisentwicklung im Großkundengeschäftsbereich auf 3,87 Mio. EUR (9M 2023: 4,52 Mio. EUR) sogar leicht überkompensiert werden. Entsprechend lag das operative Ergebnis (EBIT) mit 1,08 Mio. EUR leicht oberhalb des Vorjahresniveaus (9M 2023: 1,01 Mio. EUR). Aufgrund des günstigeren Umsatzmixes und einer relativ stabilen Fixkostenstruktur konnte die EBIT-Marge deutlich auf 7,4% (9M 2023: 5,6%) verbessert werden. Der besonders starke Anstieg der aufwandswirksamen Rückstellungen (für mgl. zukünftige Warenretouren etc.) zum Bilanzstichtag 30.09.2024 um rund 3,64

Mio. EUR auf 4,90 Mio. EUR (30.09.2023: 1,26 Mio. EUR) hat einer nochmals deutlich

verbesserten Ergebnisentwicklung entgegengewirkt. Auf Nettoebene wurde ein deutlich positives Jahresergebnis in Höhe von 0,45 Mio. EUR erzielt, welches sich damit nahezu auf Vorjahresniveau (9M 2023: 0,49 Mio. EUR) bewegt hat. Die Nettomarge wurde auf 3,1% (9M 2023: 2,7%) gesteigert. Parallel hierzu konnte ebenfalls der operative Cashflow zum Ende des dritten Quartals sprunghaft auf 0,89 Mio. EUR (9M 2023: -0,02 Mio. EUR) verbessert werden. Dies spiegelt eine hohe Ergebnisqualität (Cash-Conversion-Rate: ca. 0,82) wider. In Bezug auf die Auftragslage wurde zum Ende des dritten Quartals ein leichter Anstieg des Auftragsbestands auf 11,40 Mio. EUR (Auftragsbestand 30.09.2023: 11,10 Mio. EUR) erzielt. Hierbei ist zu erwähnen, dass laut Unternehmensangaben im Vergleich zu den Vorjahren zahlreiche Kundenaufträge immer später platziert werden. Prognosen und Bewertung Mit Veröffentlichung der 9-Monatsgeschäftszahlen hat der United Labels-Konzern ebenfalls seine bisher herausgegebene Unternehmensguidance (Umsatz- und Ergebnissteigerung gegenüber Vorjahr) bestätigt. Hierbei geht die Gesellschaft für das laufende Geschäftsjahr von einem starken Weihnachtsgeschäft mit entsprechenden Wachstumsimpulsen aus. Laut Unternehmensangaben sind insbesondere für das traditionell umsatzstarke vierte Quartal viele Großkundenaktionen in der Auslieferung. In Anbetracht der positiven Unternehmensperformance, dem bekräftigten Ausblick und den gestarteten Wachstumsinitiativen (Ausbau E-Commerce etc.), bestätigen wir ebenso unsere bisherigen Umsatz- und Ergebnisprognosen. Basierend auf unseren unveränderten Umsatz- und Ergebnisschätzungen bestätigen wir hiermit unser bisheriges Kursziel in Höhe von 4,35 EUR je Aktie. In Bezug auf das aktuelle Kursniveau vergeben wir damit weiterhin das Rating "Kaufen" und sehen ein deutliches Kurspotenzial in der United Labels-Aktie.