OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA / Bertelsmann stärkt konzernweite ...

Bertelsmann stärkt konzernweite Digital-Health-Aktivitäten (FOTO) Gütersloh (ots) - - Zusammenführung unter dem Dach der Bertelsmann Education Group zum 1. Januar 2025 - Hohe Investitionen im Wachstumssegment Digital Health geplant - Carsten Coesfeld übernimmt von Thomas Rabe im Bertelsmann-Vorstand zusätzlich Verantwortung für die Bertelsmann Education Group Bertelsmann stärkt seine Investment-Aktivitäten im Wachstumssegment Digital-Health durch die Zusammenführung unter dem Dach der Bertelsmann Education Group. In diesem Zuge wird Carsten Coesfeld im Bertelsmann-Vorstand zum 1. Januar 2025 die Verantwortung für die Bertelsmann Education Group vom Bertelsmann-Vorstandsvorsitzenden Thomas Rabe übernehmen. Coesfeld ist CEO von Bertelsmann Investments und gehört dem Vorstand des internationalen Medien-, Bildungs- und Dienstleistungskonzerns seit Januar 2024 an. Er ist dort neben Bertelsmann Investments für den Bereich Financial Solutions zuständig. Kay Krafft bleibt CEO der Bertelsmann Education Group sowie von Relias. Krafft wird in der neuen Struktur den Ausbau von Relias als führendem Anbieter für digitale Aus- und Weiterbildung im US-amerikanischen Gesundheitswesen weiter vorantreiben, insbesondere in den Bereichen Recruiting, Risk & Compliance sowie Quality Management. Thomas Rabe, CEO von Bertelsmann, sagt: "Die Bertelsmann Education Group hat in den zehn Jahren seit ihrer Gründung 2015 eine fantastische Wachstumsgeschichte geschrieben und nähert sich der Umsatzmarke von einer Milliarde Euro. Nach dieser starken unternehmerischen Aufbauleistung von Kay Krafft und seinem Team ist nun der richtige Zeitpunkt, die Bertelsmann Education Group durch weitere Investitionen auf das nächste Level zu führen. Ich freue mich, dass Carsten Coesfeld im Vorstand dafür die Verantwortung übernimmt." Carsten Coesfeld, Mitglied im Bertelsmann-Vorstand, erklärt: "In den vergangenen Jahren haben wir bei Bertelsmann Investments mehr als 100 Millionen Euro in innovative Digital- Health-Unternehmen investiert sowie ein Netzwerk von Gründern, Unternehmen und Fonds in der Wachstumsbranche Digital Health aufgebaut - international, mit Schwerpunkt in den USA. Diese Expertise bringen wir nun in die Bertelsmann Education Group mit ihren inhaltlich eng verwandten Geschäften wie Relias, einem führenden Anbieter von Online-Bildung im US-Gesundheitswesen, ein. Ich freue mich auf diese Aufgabe und auf die Zusammenarbeit mit Kay Krafft. Gemeinsam werden wir die konzernweiten Digital-Health-Aktivitäten in der neuen Struktur weiter stärken und ausbauen, während sich Bertelsmann Next künftig auf die Wachstumsbranchen und Geschäftsfelder HR Tech, Pharma Tech, Mobile Ad Tech sowie Digital Health Ventures fokussieren wird." Über Bertelsmann Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit mehr als 80.000 Mitarbeitenden, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 20,2 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern. Bertelsmann verfolgt das Ziel der Klimaneutralität bis 2030. http://www.bertelsmann.de Pressekontakt: Bertelsmann SE & Co. KGaA Markus Harbaum Leiter Communications Content Team Pressesprecher Tel.: +49 5241 80-24 66 mailto:markus.harbaum@bertelsmann.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7842/5933474 OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA