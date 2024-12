VW-Tarifverhandlungen dauern an

Autokrise

Hannover (dpa) - In der VW-Tarifrunde dauern die Verhandlungen an. Die Gespräche liefen noch, hieß es am Morgen aus Teilnehmerkreisen. Auch eine nächtliche Sitzung habe bisher keine Einigung gebracht.

Die womöglich entscheidende Verhandlungsrunde hatte am Montagvormittag begonnen. In Hannover kamen rund 70 Vertreter des Unternehmens und der IG Metall zu ihrer fünften Beratung zusammen. In einem Verhandlungsmarathon wollen sie versuchen, noch vor Weihnachten zu einer Einigung zu kommen.

Volkswagen fordert wegen der schwierigen Lage des Konzerns eine Lohnkürzung von zehn Prozent. Werksschließungen und betriebsbedingte Kündigungen stehen weiter im Raum. Die IG Metall verlangt dagegen den Erhalt aller Standorte und eine Beschäftigungsgarantie für die rund 130.000 Mitarbeiter. Dauerhafte Einschnitte beim Monatslohn lehnt sie ab.