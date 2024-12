AKTIE IM FOKUS: Fraport steigen kräftig nach Entgeltvereinbarung mit Airlines

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Fraport haben am Donnerstag von einer Entgeltvereinbarung des Flughafenbetreibers mit den in Frankfurt ansässigen Fluggesellschaften deutlich zugelegt. Im späten Handel notierten die Papiere 4,0 Prozent im Plus bei 54,90 Euro und damit auf dem höchsten Stand seit mehr als zehn Monaten. Somit waren sie zweitstärkster Wert im MDax , der rund 1,7 Prozent verlor.

Wie Fraport mitteilte, steigen die Entgelte für die Airlines 2025 durchschnittlich um 5,7 Prozent. Für die Jahre 2026 bis 2028 fallen die Steigerungen von Jahr zu Jahr geringer aus. Im Durchschnitt liege das Entgeltwachstum in den nächsten vier Jahren bei knapp vier Prozent pro Jahr, hieß es.

Fraport habe in den Verhandlungen mit den Fluggesellschaften mit einem guten Deal überrascht, kommentierte Jefferies-Analyst Graham Hunt in einer ersten Reaktion. Die Preissteigerungen für die kommenden vier Jahre seien attraktiv./edh/men