ARD-Deutschlandtrend sieht Union bei 33 Prozent - SPD verliert

Berlin (Reuters) - Im aktuellen ARD-Deutschlandtrend hat die Union bei der Sonntagsfrage auf 33 Prozent (plus eins) zugelegt.

Die SPD verlor dagegen in der am Donnerstag veröffentlichten Umfrage von infratest dimap zwei Prozentpunkte und kommt nur noch auf 14 Prozent - gleichauf mit den Grünen, deren Umfrageergebnis unverändert ist. Die FDP landet bei nur noch drei Prozent (minus eins), die AfD bleibt mit 19 Prozent (plus eins) zweitstärkste Kraft. Während die Linken auf drei Prozent kommen, sind es beim BSW fünf Prozent. Infratest dimap hatte 1336 Wahlberechtigte von Montag bis Mittwoch dieser Woche befragt.

Sollte die Union stärkste Kraft werden, sind 29 Prozent dafür, dass CDU und CSU eine Koalition mit der SPD bilden. 19 Prozent sind für ein schwarz-grünes Bündnis (plus vier Prozent), zwölf Prozent für eine schwarz-gelbe Koalition mit der FDP.

Das Bild der Kanzlerkandidaten ist überwiegend negativ. 28 Prozent sind der Meinung, CDU-Chef Friedrich Merz wäre ein guter Kanzler. Bei Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck sind dies 27 Prozent, bei Kanzler Olaf Scholz 19 Prozent und bei AfD-Co-Chefin Alice Weidel 17 Prozent.

(Bericht von Andreas Rinke, redigiert von Sabine Ehrhardt)