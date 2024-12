DAX® - 20.000er-Marke im Fokus

Beim DAX® setzt sich die Folge von Tageskerzen mit kleinen Kerzenkörpern fort. Dabei verblieb die gestrige Hoch-Tief-Spanne innerhalb des Pendants des Vortages. Doch mit dieser vorweihnachtlichen Ruhe dürfte es heute vorbei sein. Schließlich mussten die amerikanischen Standardwerte gestern schmerzhafte Kursverluste hinnehmen. Der S&P 500® bzw. der Dow Jones® musste jeweils sogar die größten Kursrückgänge seit dem „manic Monday“ am 5. August hinnehmen. Auf Gesamtjahressicht war es jeweils der zweitgrößte „drawdown“ in 2024. Beim Dow Jones® ergibt sich auf den letzten Metern des (Sahne-)Investmentjahrgangs 2024 eine weitere spannende Entwicklung (siehe Analyse unten). Für viele vermutlich unter dem Radarschirm stehen aktuell zehn negative Tageskerzen in Folge zu Buche. Das entspricht der längsten Verlustserie seit den 1970er-Jahren. Eine längere Dürreperiode als 12 negative Handelstage in Serie gab es auf Basis der Daten seit 1915 beim Dow Jones® nie. Beim DAX® rückt deshalb die 20.000er-Marke wieder in den Mittelpunkt. Heute dürfte zudem eine Abwärtskurslücke entstehen, sodass zusammen mit dem Gap von Anfang Dezember bei 20.085/20.038 Punkten ein sog. „island reversal“ droht.





Zur nächsten Analyse





DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.