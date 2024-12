GNW-News: EtherWizards startet Blockchain-basierte Gaming-Plattform und revolutioniert die Gaming-Branche

^NEW YORK, Dec. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- EtherWizards

(https://etherwizards.org), eine mit Spannung erwartete Blockchain-basierte Gaming-Plattform, hat ihren bevorstehenden Start angekündigt und damit sowohl innerhalb als auch außerhalb der Branche großes Interesse geweckt. Durch die Kombination von GameFi- und NFT-Technologie ist diese innovative Plattform schnell zu einem zentralen Anziehungspunkt für Gamer, Investoren und Blockchain- Enthusiasten geworden. EtherWizards führt eine bahnbrechende Gaming-Welt ein, die die Grenzen traditioneller Gaming-Modelle überwindet, indem sie dezentrale Blockchain-Technologie nutzt, um Spielern echte Eigentumsrechte und Kontrolle über virtuelle In-Game-Assets zu gewähren. Damit verändert die Plattform grundlegend, wie Spieler mit Spielen interagieren. Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Blockchain-Technologie reagiert der Start von EtherWizards auf die wachsende Nachfrage nach einem transparenteren, faireren und sichereren Gaming-Ökosystem. EtherWizards löst nicht nur das Problem des Eigentums an Assets in traditionellen Spielen, sondern führt auch innovative Funktionen wie Charakter-Sammlung und -Entwicklung, PvE- und PvP-Kampfsysteme sowie Landbesitz und Bauoptionen ein, die die Spieltiefe und Spielbarkeit erheblich steigern. Jeder Charakter, den Spieler in EtherWizards sammeln, ist ein einzigartiges NFT mit individuellen Attributen, Fähigkeiten und Entwicklungspfaden. Spieler können ihre Charaktere durch das Abschließen von Quests, das Gewinnen von Kämpfen oder die Teilnahme an Community-Aktivitäten verbessern und weiterentwickeln. Um diese Innovationen zu unterstützen, hat EtherWizards ein einzigartiges Wirtschaftsmodell entwickelt, das auf dem nativen Token EWRDS basiert. Der EWRDS-Token dient als primäres Zahlungsmittel innerhalb der Plattform und ermöglicht den Kauf von NFT-Assets wie Charakteren, Land und Ausrüstung. Darüber hinaus können EWRDS-Token von Spielern genutzt werden, um an der Spiel- Governance teilzunehmen und die Entwicklung der Plattform sowie wichtige Entscheidungen zu beeinflussen. Spieler können EWRDS-Token durch verschiedene In-Game-Aktivitäten wie das Gewinnen von Kämpfen, das Abschließen von Quests oder den Bau von Land verdienen. Dieses System sorgt für ein wirtschaftliches Gleichgewicht innerhalb des Spiels und motiviert Spieler, aktiv am Spielgeschehen teilzunehmen und zur Spielwelt beizutragen. Während EtherWizards sich auf den offiziellen Start vorbereitet, steigt die Spannung unter Gamern und Blockchain-Enthusiasten weltweit weiter an. Durch die Integration fortschrittlicher Technologien wie Blockchain, NFTs und Smart Contracts schafft EtherWizards eine wirklich offene, transparente und sichere Gaming-Umgebung, die die Regeln und das Gameplay traditioneller Spiele neu definiert. Diese innovative Plattform bringt nicht nur neue Möglichkeiten für die Gaming-Branche, sondern bietet Spielern weltweit eine neuartige Form der Unterhaltung und eine neue Möglichkeit, wirtschaftlich zu interagieren. °