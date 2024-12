Insider - Pressekonferenz von Honda und Nissan zur möglichen Fusion erwartet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Tokio (Reuters) - Die japanischen Autohersteller Honda und Nissan stehen Insidern zufolge kurz vor der Bekanntgabe von Gesprächen über eine geschäftliche Integration.

Die Ankündigung solle bereits am Montag erfolgen, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Sonntag der Nachrichtenagentur Reuters. Beide Unternehmen planen demnach für Montag Vorstandssitzungen zu dem Thema, bei denen verschiedene Formen der Integration diskutiert werden sollen, darunter die Lieferung von Hybridfahrzeugen von Honda an Nissan und die gemeinsame Nutzung von Nissans Autofabrik in Großbritannien. Im Anschluss soll eine gemeinsame Pressekonferenz stattfinden, an der voraussichtlich auch Nissans Allianzpartner Mitsubishi Motors teilnehmen werde.

Durch den Zusammenschluss der drei japanischen Marken entstünde nach Toyota und Volkswagen der drittgrößte Automobilkonzern der Welt. Es wäre der größte Deal zur Umgestaltung der Branche seit der Gründung von Stellantis im Jahr 2021. Die Unternehmen streben an, die Integrationsgespräche bis Juni 2025 abzuschließen, berichtete der staatliche Sender NHK. Renault, der größte Anteilseigner von Nissan, zeigt sich laut Insdeirn grundsätzlich offen für eine mögliche Fusion.

