Was für ein Jahr! Das sind meine 3 besten Aktien in 2024

Die Entwicklung der großen Börsenindizes im Jahr 2024 war extrem gut. Der DAX legte um 21 % zu, der S&P 500 stieg um 23 % und beim Nasdaq beträgt das Plus bisher sogar 26 % (Stand aller Angaben: 19.12.2024). Besonders Aktien aus dem Technologiesektor lieferten abermals ein fantastisches Börsenjahr ab. Das macht sich auch in meinem Depot bemerkbar, das seit Jahresbeginn um 35 % im Plus liegt. Diese starke Entwicklung wurde von den folgenden drei Aktien getrieben.

Platz 3 – Eine meiner Lieblingsaktien: Axon Enterprise

Mit einem Plus von 136 % seit Jahresbeginn belegt die Aktien von Axon Enterprise (WKN: A2DPZU) den dritten Platz in meinem Depot in 2024. Die Aktie (und auch das dahinterstehende Unternehmen) entwickeln sich schon lange richtig gut – auf Sicht von zehn Jahren steht der Aktienkurs rund 2.300 % im Plus. Winners keep on winning!

Axon ist ein Hersteller von Tasern, Bodycams und dazugehörigen Cloud-Lösungen. Somit profitiert das gründergeführte Unternehmen von der Entwicklung hin zu nicht-tödlichen Waffen und einer insgesamt verstärkten Überwachung sowie Digitalisierung der Polizeiarbeit. Dabei entwickelt sich Axon immer stärker von einem reinen US-Hardwareanbieter zu einem international agierenden Softwareunternehmen mit wiederkehrenden Umsätzen und höheren Margen. Diese Entwicklung beschleunigte sich in 2024 weiter – das Segment der Cloud-Services wuchs überdurchschnittlich stark und trägt somit bedeutend dazu bei, dass der Umsatz im Gesamtjahr 2024 um mehr als 32 % zulegen soll. In 2023 legte der Umsatz um 31 % zu. Das Wachstum beschleunigt sich also, während hohe Free Cashflows und trotz hoher aktienbasierter Vergütung auch starke Gewinne erzielt werden. Als kleines Bonbon wurde Axon kurz vor Weihnachten dem bedeutenden Nasdaq 100 Index hinzugefügt.

Somit sehe ich Axon trotz mittlerweile hoher Bewertung der Aktie (KUV: 22, KGV: rund 120) gut positioniert, um sich auch in den nächsten Jahren stark zu entwickeln. In meinem Depot ist die Aktie nach dem starken Kursanstieg in 2024 die zweitgrößte Position und ich sehe keinen Anlass daran etwas zu ändern.

Platz 2 – Dauergewinner Nvidia

Im Jahr 2023 legte die Nvidia-Aktie (WKN: 918422) bereits um rund 250 % zu und war damit meine am besten gelaufene Aktie in dem Jahr. Während viele nach dieser Kursexplosion vor einer starken Kurskorrektur warnten, stieg die Aktie in 2024 einfach weiter und war zwischenzeitlich sogar das wertvollste börsennotierte Unternehmen der Welt (jetzt gerade belegt Nvidia Platz drei hinter Apple und Microsoft). Der Kursanstieg seit Jahresbeginn beträgt 160 % – Platz zwei in der Bestenliste meines Depots.

Dieser anhaltende extreme Kursanstieg lässt sich mit einem Schlagwort erklären: Künstliche Intelligenz. Diese verlangt extreme Rechenleistungen, die die Hochleistungschips und zugehörigen Softwareplattformen von Nvidia liefern. Bei den modernsten Chips, die in Rechenzentren eingesetzt werden, steht das Unternehmen unangefochten an der Spitze und kann bei der immensen Nachfrage hohe Preise durchsetzen. Das sieht man auch ganz deutlich in den Geschäftszahlen. Im abgelaufenen dritten Quartal 2024 stieg der Umsatz um 94 %, der Gewinn je Aktie um 111 %. Das für sich ist schon beeindruckend. Berücksichtigt man dann noch den Umsatzanstieg von 206 % (und den Gewinnanstieg von 1.259 %) aus dem Vorjahresquartal wird das exponentielle operative Wachstum deutlich, dass die Basis für die herausragende Aktienkursentwicklung bildet.

Kann das noch lange so weitergehen? Natürlich nicht. Aber gemessen an den derzeit starken Zahlen und den weiteren Aussichten u.a. mit dem neuen Blackwell-Chip sieht die Nvidia-Aktie für mich auch nicht extrem überteuert aus. Das erwartete KGV liegt bei 44. Nachdem ich im Frühjahr einen kleinen Teil meiner Position verkauft habe, behalte ich die restlichen Aktien sicher in meinem Depot.

Platz 1 – Das Comeback des Jahres: Sea Limited

Während Axon Enterprise und Nvidia langjährige Gewinner in meinem Depot sind, war die Aktie von Sea Limited (WKN: A2H5LX) bis Jahresanfang 2024 ein ziemlicher Reinfall für mich. Zwischenzeitlich war ich mit meiner erstmals Anfang 2022 gekauften Position rund 70 % im Minus. Doch meine Geduld sowie zwischenzeitliche Nachkäufe zahlten sich im Jahr 2024 aus. Denn die Aktie stieg seit Jahresbeginn um 174 % und katapultierte die Gesamtposition in meinem Depot damit ins Plus.

Das Unternehmen mit Fokus auf Südostasien gliedert sich in drei Geschäftsbereiche auf: Online-Games insbesondere für das Handy, E-Commerce und digitale Finanzdienstleistungen. Wie alle drei hier beschriebenen Unternehmen wird auch Sea Limited von seinem Gründer geführt. Zu Corona-Zeiten explodierten die Umsätze, bilanzielle Verluste wurden gerne in Kauf genommen. Doch anschließend ebbte das Wachstum ab – gerade der große, profitable Gaming-Bereich schwächelte. In 2023 lag das Umsatzwachstum dann „nur noch“ bei 5 %. Entsprechend schrumpften die Bewertungs-Multiples. Das KUV sank von rund 20 im Jahr 2020 auf „nur noch“ 2 zum Jahreswechsel 2024.

In 2024 zog das Unternehmenswachstum dann wieder deutlich an. Im letzten Quartal stieg der Umsatz um 31 % und gleichzeitig wurden starke Gewinne erzielt. Sea ist also in der Erfolgsspur zurück. Die Börse honoriert dies mit wieder steigenden Multiples. Das KUV liegt nun bei rund 5, das erwartete KGV bei 56. Wenn das operative Wachstum anhalten sollte, wäre das immer noch nicht teuer. Ich halte definitiv an meiner Position fest.

Der Artikel Was für ein Jahr! Das sind meine 3 besten Aktien in 2024 ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Hendrik Vanheiden besitzt Aktien von Apple, Axon Enterprise, Microsoft, Nvidia und Sea Limited. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Apple, Axon Enterprise, Microsoft und Sea Limited.

