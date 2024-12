EQS-News: Dubaichocolates.de kündigt exklusive neue Dubai-Schokolade-Kollektion für den europäischen Markt an

EQS-News: PRNews OU / Schlagwort(e): Miscellaneous

Cuijk, Niederlande--(Newsfile Corp. - Dienstag, 24. Dezember 2024) - Dubaichocolates.de, die führende Plattform für authentische Dubai-Schokoladenprodukte in Europa, gibt mit Stolz die Einführung einer neuen Kollektion exklusiver Schokoladen bekannt. Diese neue Linie umfasst limitierte Editionen und innovative Geschmacksrichtungen, die die weltberühmte Handwerkskunst und die luxuriösen Zutaten Dubais hervorheben.

Innovative Schokoladenkreationen direkt aus Dubai

Die neue Kollektion kombiniert traditionelle Zutaten wie Datteln und Pistazien mit modernen, kreativen Rezepten. Zu den Highlights gehören:

Goldene Pralinen mit Safran und Rosenaroma, inspiriert von den Märkten Dubais.

Schokoladentafeln mit Pistaziencreme, die mit Engelshaar verfeinert wurden.

Limitierte Geschenkboxen für besondere Anlässe.

"Unsere Mission ist es, den europäischen Markt mit authentischer Dubai-Schokolade zu begeistern. Diese neue Kollektion repräsentiert die Essenz des Luxus, für den Dubai steht", sagt Bruno van Staveren, Geschäftsführer von Dubaichocolates.de.

Warum Dubaichocolates.de?

Als direkter Importeur von Schokoladenprodukten aus Dubai garantiert Dubaichocolates.de höchste Qualität und Authentizität. Das Unternehmen hat sich seit seiner Gründung als führender Anbieter für Dubai-Schokolade etabliert und bietet eine schnelle, zuverlässige Lieferung in ganz Europa.

Verfügbarkeit und Bestellung

Die neue Kollektion ist ab sofort exklusiv auf Dubaichocolates.de erhältlich. Kunden können zwischen Einzelbestellungen und luxuriösen Geschenkboxen wählen.

Über Dubaichocolates.de

Dubaichocolates.de wurde gegründet, um den Geschmack Dubais nach Europa zu bringen. Das Unternehmen arbeitet mit renommierten Herstellern in Dubai zusammen, um exklusive Schokoladenprodukte anzubieten. Mit einem breiten Sortiment und einem hohen Anspruch an Qualität hat sich Dubaichocolates.de schnell einen Namen gemacht.

Kontakt:

Bruno van Staveren

Dubaichocolates.de

E-Mail: info@dubaichocolates.nl

Adresse: Spinding 10, 5431SN Cuijk, Niederlande

Website: https://dubaichocolates.de

