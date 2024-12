Aktien Frankfurt Eröffnung: Moderate Einbußen zum Ausklang der Weihnachtswoche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit einem leichten Dämpfer ist der deutsche Aktienmarkt in den letzten Handelstag der Weihnachtswoche gestartet. Bei sehr ruhigem Geschäft sank der Dax am Freitag in den ersten Handelsminuten um 0,23 Prozent auf 19.802,64 Punkte. Der MDax fiel um 0,61 Prozent auf 25.548,13 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 0,2 Prozent nach unten.

Nach einem Rekord über 20.500 Punkten Mitte Dezember war der Dax zuletzt in eine Korrektur übergegangen. Gewinnmitnahmen prägten das Bild zum Ende eines starken Jahres. Unsicherheit herrscht aktuell vor allem mit Blick auf den Zinskurs der US-Notenbank Fed, die Wirtschaftspolitik unter dem designierten US-Präsidenten Donald Trump sowie die erhoffte Wirtschaftserholung Chinas. Dennoch ist die Jahresbilanz des deutschen Leitindex mit einem Plus von mehr als 18 Prozent herausragend./edh/stk