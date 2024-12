GNW-News: Bitget wird BGB- und BWB-Token zusammenführen, um ein einheitliches On-Chain-Ökosystem voranzutreiben

^VICTORIA, Seychellen, Dec. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget (https://bitget.com/), die führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma, hat die Fusion seiner nativen Token, Bitget Token (BGB) (https://www.bitget.com/price/bitget-token) und Bitget Wallet Token (BWB) (https://www.bitget.com/spot/BWBUSDT), angekündigt. Der Schritt, der auf eine starke Nachfrage in der Community zurückzuführen ist, zielt darauf ab, die beiden Token zu einem einzigen Ökosystem-Token, BGB, zu vereinen, das als ultimatives Nutzertoken für Bitget Exchange und Bitget Wallet dienen wird. Als einer der am schnellsten wachsenden zentralisierten Börsen (CEXs) rangiert Bitget weltweit unter den Top 3 in Bezug auf das Handelsvolumen und bietet eine umfassende Palette von Dienstleistungen für Pre-market-, Spot-, Margen- und Futures-Trading. Bitget Wallet, eine der größten Web3-Wallets weltweit, hat über 60 Millionen Nutzer und ist in führenden Layer-1- und Layer-2-Ökosystemen weit verbreitet. Zusammen bedienen Bitget und Bitget Wallet nun mehr als 100 Millionen Nutzer weltweit und sichern sich damit ihre Position als zweitgrößtes CEX-Ökosystem. ?BGB hat ein unglaubliches Jahr hinter sich, in dem die Marktkapitalisierung um über 750 % gestiegen ist und es zum CEX-Token mit der besten Performance im Jahr 2024 gemacht hat. Dieser Erfolg wird durch die starke Unterstützung der Community und die wachsende Nachfrage nach BGB in verschiedenen Anwendungsfällen gestützt." Gracy Chen, CEO von Bitget, dazu: ?Durch die Fusion von BGB und BWB machen wir einen großen Schritt in Richtung eines einheitlichen und robusten Ökosystems, das On-Chain- und Off-Chain-Anwendungen miteinander verbindet. Dieser Schritt wird den Nutzen von BGB erhöhen und sicherstellen, dass jeder Investor vom Wachstum des Bitget-Ökosystems profitiert." Durch die Fusion wird die BGB zum einheitlichen Token, der das Wachstum des Bitget-Ökosystems vorantreibt. Es wird tief in dezentrale Anwendungen (DApps) integriert werden und zu einem Kernbestandteil der wichtigsten Blockchain- Ökosysteme werden und das Staking in Kreditprotokollen und DeFi-Anwendungen unterstützen. Es wird auch die Dienste von Bitget Wallet unterstützen, darunter Fair Launchpool und Multichain-Gasfee-Zahlungen. Darüber hinaus wird BGB reale Anwendungsfälle untersuchen, die es den Nutzern ermöglichen, für Essen, Reisen, Kraftstoff, Einkäufe und vieles mehr zu bezahlen, und so ein nahtloses Web3 PayFi-Erlebnis bieten. Um einen nahtlosen Übergang zu ermöglichen, können BWB-Investoren an der Bitget- Börse ihre BWB automatisch in BGB umtauschen. Im Detail werden BWB-Token im Verhältnis 0,08563 in BGB umgewandelt, berechnet anhand des 7-Tage- Durchschnittsschlusskurses des BWB/USDT-Paares auf Bitget. Nach dem Tausch werden alle BWB-Token verbrannt und die entsprechenden BGB per Airdrop auf die Konten der Benutzer übertragen. Der BWB-Handel und die damit verbundenen Dienstleistungen werden am 27. Dezember eingestellt. ?Während der Kryptomarkt reift, können nur die widerstandsfähigsten Vermögenswerte mit robusten Ökosystemen und realem Wert über Zyklen hinweg gedeihen. BGB, das zu den Top 30 der Token zählt, hat sich als führender Utility-Token mit außergewöhnlicher Liquidität und einer starken Community etabliert. Diese Fusion wird die Rolle von BGB innerhalb des Bitget-Ökosystems stärken und neue Möglichkeiten für die Entwicklung der dynamischen dezentralen Welt schaffen", fügte Gracy Chen, CEO von Bitget, hinzu. Weitere Informationen zur Token-Fusion finden Sie hier. (https://www.bitget.com/web3/blog/articles/bwb-and-bgb-token-merge-upgrade) Über Bitget Bitget wurde 2018 gegründet und ist die weltweit führende Kryptowährungsbörse (https://www.bitget.com/) und Web3-Firma. Mit über 45 Millionen Benutzern in mehr als 150 Ländern und Regionen hat sich die Bitget-Börse dazu verpflichtet, den Benutzern mit ihrer bahnbrechenden Copy-Trading-Funktion und anderen Handelslösungen zu helfen, intelligenter zu handeln. Sie bietet gleichzeitig Echtzeit-Zugang zum Bitcoin-Kurs (https://www.bitget.com/price/bitcoin), Ethereum-Kurs (https://www.bitget.com/price/ethereum) und anderen Kryptowährungspreisen. Die ehemals unter dem Namen BitKeep bekannte Bitget Wallet (https://web3.bitget.com/en) ist eine erstklassige Multichain-Krypto- Wallet, die eine Reihe umfassender Web3-Lösungen und -Funktionen, darunter Wallet-Funktionen, Token Swap, NFT Marketplace, DApp-Browser und mehr, bietet. Bitget steht an vorderster Front, wenn es darum geht, die Akzeptanz von Kryptowährungen durch strategische Partnerschaften voranzutreiben, wie z.B. als offizieller Krypto-Partner der weltbesten Fußball-Liga LALIGA für den OST-, SEA- und LATAM-Markt, sowie als globaler Partner der türkischen Nationalsportler Buse Tosun Çavu?o?lu (Weltmeister im Ringen), Samet Gümü? (Goldmedaillengewinner im Boxen) und ?lkin Ayd?n (Volleyball-Nationalmannschaft), um die globale Gemeinschaft zu inspirieren, Teil der Zukunft der Kryptowährung zu werden. Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@bitget.com

Risikohinweis: Die Preise digitaler Vermögenswerte unterliegen Schwankungen und können eine hohe Volatilität aufweisen. Den Anlegern wird empfohlen, nur Gelder einzusetzen, deren Verlust sie sich leisten können. Der Wert jeder Anlage kann beeinträchtigt werden, und es besteht die Möglichkeit, dass die finanziellen Ziele nicht erreicht werden und die Kapitalanlage nicht zurückerhalten werden kann. Es sollte immer eine unabhängige Finanzberatung in Anspruch genommen werden, und die persönliche finanzielle Erfahrung und Situation sollten sorgfältig geprüft werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Bitget übernimmt keine Haftung für etwaige Verluste. Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht als Finanzberatung auszulegen.