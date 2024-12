Russischer Botschafter: Xi Jinping plant Besuch in Moskau für 2025

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Peking (Reuters) - Der chinesische Präsident Xi Jinping wird voraussichtlich im kommenden Jahr Russland besuchen.

"Was kein Geheimnis ist und Priorität hat, ist, dass der Vorsitzende der Volksrepublik China im nächsten Jahr in Russland erwartet wird", sagte der russische Botschafter in Peking, Igor Morgulow, der russischen Nachrichtenagentur RIA am Donnerstag. Die konkreten Pläne für das bilaterale Treffen würden derzeit ausgearbeitet. Das chinesische Außenministerium äußerte sich bislang nicht zu der Ankündigung. Ein Besuch würde die engen Beziehungen zwischen Moskau und Peking weiter unterstreichen.

Xi war zuletzt im März 2023 in Russland, wo er während eines dreitägigen Staatsbesuchs mit Präsident Wladimir Putin zusammentraf und mehrere Abkommen zur Stärkung der strategischen Partnerschaft unterzeichnete. Putin seinerseits besuchte China zuletzt im Mai 2024, um die bilateralen Beziehungen weiter zu vertiefen. Experten warnen, dass Chinas strategische Partnerschaft mit Russland die westlichen Sanktionen im Zusammenhang mit Russlands Krieg gegen die Ukraine untergraben und Russlands Kriegsanstrengungen stärken könnte.

(Bericht von Ron Popeski und by Liz Lee, geschrieben von Katharina Loesche. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)