Wenn ich 2025 meine allererste Dividendenaktie kaufen wollte: Diese wäre es!

Das Jahr 2025 hält viele Chancen und insbesondere attraktive Dividendenaktien für dich bereit. Ich bin zwar nicht neu als Investor und trete auch nicht erstmalig auf den Plan. Trotzdem habe ich mir heute für dich die Frage gestellt, welche Dividendenaktie ich kaufen würde, wenn es mein guter Vorsatz wäre, ab dem neuen Jahr meine allererste Aktie zu kaufen.

Ein solcher Fokus schärft die Sinne. So kann er auch für mich oder dich selbst als erfahrenem Investor wichtig sein. Man konzentriert sich auf die wesentlichen Eckpfeiler, die einem mittel- bis langfristig Erfolg bringen: Eine günstige Bewertung, ein solides Geschäftsmodell, moderates Wachstum und selbstverständlich auch eine starke Dividende.

All das habe ich gefunden: Und zwar bei der Aktie der Allianz (WKN: 840400). Da ist es eigentlich nur logisch, wenn das die eine Aktie wäre, wenn ich im Jahre 2025 meine allererste Dividendenaktie kaufen wollte, oder?

Allianz: Die allererste Dividendenaktie 2025?

Aber fangen wir langsam an. Die Allianz kann derzeit mit sehr vielen interessanten Facetten überzeugen. Lass uns mit der Dividende starten, damit du ein Gespür dafür entwickeln kannst, mit welchem Einkommen du rechnen darfst. Im letzten Jahr zahlte der DAX-Versicherungskonzern und Europas größter Versicherer eine Dividende je Aktie von 13,80 Euro aus. Bei einem Aktienkurs von 295 Euro entspricht das einer Dividendenrendite von 4,67 %. Ein Wert, der absolut solide ist. Oder auch perfekt für Einsteiger, denn er ist nicht so sehr High-Yield, das wir von einem besorgniserregenden Risiko sprechen müssen.

Die Allianz wirkt daher grundsolide. Aber das Beste ist: Das Management wird die Dividende je Aktie voraussichtlich steigern. Auf ihrem Kapitalmarkttag im Dezember dieses Jahres präsentierte die Allianz auch ihre neuen Ziele für die eigene Dividende. Auch zukünftig sollen 60 % des Jahresüberschusses per Dividende ausgezahlt werden. Hier gibt es keine Veränderung. Das Management gab im Laufe der Konferenz jedoch bekannt, dass das Ergebnis je Aktie bei voraussichtlich 25 Euro liegen dürfte. Nach einem Wert von 21,56 Euro für das Geschäftsjahr 2023 sehe ich ein deutliches Wachstumspotenzial selbst bei einem gleichbleibenden Ausschüttungsverhältnis.

Damit sehen wir: Die Allianz ist eine solide Dividendenaktie für das Jahr 2025, weil wir eine hohe Dividendenrendite und die Aussicht auf ein moderates Wachstum bekommen. Übrigens: Weitere 15 % des Jahresüberschusses sollen flexibel verwendet werden. Das klingt für mich entweder nach Aktienrückkäufen. Oder aber nach der Möglichkeit einer Sonderdividende.

Ein solides, wachsendes Geschäft zu einem fairen Preis

Aber die Allianz ist mehr, als nur ihre opulente Dividende. Auch das Geschäft stufte ich als vergleichsweise zeitlos ein. Die Wettbewerbsposition als Europas größter Versicherer gleicht einem leichten Wettbewerbsvorteil. Zumindest hinsichtlich der Bekanntheit. Über ihre Digital-Tochter Allianz X erkundet das Unternehmen neue, digitale Strukturen und investiert in sie. Das wiederum dürfte die Zukunftsfähigkeit des Konzerns erhalten und unter Beweis stellen. Zwar gilt das Versicherungsgeschäft als leicht zyklisch. Davon haben wir als Investoren in den letzten Jahren aber vergleichsweise wenig gesehen.

Die Dividendenaktie der Allianz stufe ich daher grundsätzlich als solide ein. Aber dafür zu einem fairen Preis. Bei dem aktuellen Aktienkurs von 295 Euro und einem voraussichtlichen 2024er Gewinn je Aktie von 25 Euro liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei unter 12. Für einen Versicherungskonzern, der laut Kapitalmarkttag in den kommenden drei Jahren um zwischen 7 % und 9 % pro Jahr wachsen will, erscheint das weiterhin eher günstig. Auch das ist daher eine Qualität, die ich mit Blick auf meine Entscheidung für 2025 betonen möchte: Als Investor erhält man meiner Meinung nach eine solide und moderat wachsende Qualität zu einem fairen Preis.

Na klar: Die Allianz wird sich nicht schnell im Wert verdoppeln. Mit dieser Dividendenaktie besitzt man aber eine gute Chance auf solide (Dividenden-)Renditen im Laufe der Jahre und die Aussicht auf leichte Kurssteigerungen. Das wäre, auch dank des moderaten Wachstums, jedenfalls meine bevorzugte These.

Die Allianz wäre meine erste Dividendenaktie 2025!

Würde ich daher im Jahre 2025 mit dem Investieren beginnen, wäre die Allianz wohl meine erste Dividendenaktie. Tatsächlich ist der DAX-Direktversicherer auch eine meiner größeren Positionen im Depot. Aber nachdem ich dir das alles so geschrieben habe, muss ich dir ganz ehrlich sagen: Ich glaube, dass auch ich in den kommenden zwölf Monaten noch einmal investieren werde.

