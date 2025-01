Briefporto kostet von nun an mehr

BONN (dpa-AFX) - Wer in Deutschland einen Brief verschickt, muss dafür ab sofort mehr Geld ausgeben. Das Porto eines normalen, bis zu 20 Gramm schweren Briefs - eines Standardbriefs - kostet seit heute 95 Cent und damit 10 Cent mehr als bisher. Andere Sendungsarten verteuern sich ebenfalls, so wird der bis zu 50 Gramm schwere Kompaktbrief 1,10 Euro kosten (bislang 1,00 Euro) und der maximal 500 Gramm schwere Großbrief 1,80 Euro (bislang 1,60 Euro).

Das Porto für eine Postkarte beträgt wie beim Standardbrief jetzt 95 Cent, diese war mit 70 Cent bislang deutlich günstiger als ein Schreiben im Briefumschlag. Wer noch alte Briefmarken hat, kann diese weiter benutzen - sie bleiben gültig, die Sendungen müssen aber zusätzlich frankiert werden.