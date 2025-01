Joko & Klaas-Ulk: Sender ProSieben heißt für eine Woche 'ProAcht'

UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - Die Entertainer Joko & Klaas haben sich einen neuen Ulk für ihren TV-Haussender ProSieben ausgedacht. Für eine Woche muss der Sender seinen Namen in "ProAcht" ändern. In der am Mittwochabend ausgestrahlten Neujahrsshow von "Joko & Klaas gegen ProSieben" errangen die beiden in einem finalen Roulette-Spiel einen Sieg und konnten entscheiden, welche Konsequenzen auf den Sender zukommen.

Immer wieder spielen die Moderatoren Joko Winterscheidt (45) und Klaas Heufer-Umlauf (41) in ihrem Showformat gegen ihren Sender ProSieben. Wenn sie gewinnen, dürfen sie meist am Folgetag 15 Minuten Sendezeit frei gestalten. ProSieben hat nach eigenen Angaben auf den Inhalt keinen Einfluss. Die Neujahrsgala war eine Sonderausgabe des Spiele-Formats.

Joko & Klaas zählen zu den bekanntesten Programm-Gesichtern von ProSieben. Seit vielen Jahren präsentieren sie dort Showformate. Im vergangenen Jahr hatten sie mal für 24 Stunden lang das Senderprogramm gekapert./rin/DP/zb