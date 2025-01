Aktien New York Schluss: Dow gewinnt an Schwung

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einer fünftägigen Talfahrt haben die US-Aktienmärkte am Freitag deutlich zugelegt. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,80 Prozent bei 42.732,13 Punkten. Der S&P 500 stieg um 1,26 Prozent auf 5.942,47 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,67 Prozent auf 21.326,16 Punkte nach oben.

Unterstützung erhielten die Börsen von der Wiederwahl des Republikaners Mike Johnson zum Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses. Dies deute darauf hin, dass sich die Republikaner hinter der wirtschaftsfreundlichen Deregulierungsagenda des designierten Präsidenten Donald Trump versammeln dürften, hieß es aus dem Handel.

Aktuelle Konjunkturdaten hatten nur wenig Einfluss auf die Notierungen. So hellte sich die Stimmung in der US-Industrie im Dezember unerwartet auf. Der Einkaufsmanagerindex ISM stieg auf den höchsten Stand seit März 2024. Der Indikator signalisiert jedoch weiterhin einen leichten Rückgang der Aktivität./edh/he