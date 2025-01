Behörden: Keine Verbindung zwischen Vorfällen Las Vegas/New Orleans

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Las Vegas/New Orleans (Reuters) - In den USA besteht zwischen dem tödlichen Anschlag in New Orleans und der Explosion eines Tesla-Fahrzeugs vor einem Trump-Hotel in Las Vegas nach Angaben der Ermittler kein Zusammenhang.

Die Bundespolizei FBI erklärte am Donnerstag zu dem Anschlag in New Orleans, der Täter habe den vorliegenden Erkenntnissen zufolge wohl allein gehandelt. Später teilten die Behörden auch in Las Vegas mit, es gebe auch von ihrer Seite keine Hinweise auf eine Verbindung. Sowohl der Tesla-Cybertruck dort als auch das bei dem Anschlag in New Orleans verwendete Fahrzeug waren über denselben Autovermittler angemietet worden. Beide Täter waren beim US-Militär, der von Las Vegas war in Deutschland stationiert.

Der FBI-Mitarbeiter Christopher Raia sagte zu dem Anschlag in New Orleans auf das Touristen- und Vergnügungsviertel "French Quarter" während der Feiern zum Jahreswechsel, es habe sich um einen Terrorangriff gehandelt - "eine vorsätzliche und böse Tat". Der 42-jährige gebürtige US-Bürger habe in einem von fünf Facebook-Videos erklärt, dass er ursprünglich seiner Familie und Freunden habe schaden wollen. Jedoch habe er befürchtet, dass die Medien sich dann nicht ausreichend auf "den Krieg zwischen den Gläubigen und Ungläubigen" konzentrieren würden.

Der Militärveteran mit arabischem Namen war mit einem Pickup in eine Menschenmenge gerast. Insgesamt starben 15 Menschen, darunter der Täter bei einem anschließenden Schusswechsel mit der Polizei. In dem Wagen wurde früheren Angaben der Ermittler zufolge die Flagge der Extremisten-Miliz Islamischer Staat (IS) gefunden.

"SEHR SELTSAME ÄHNLICHKEITEN"

Wenige Stunden später explodierte in Las Vegas vor dem Trump International Hotel ein Fahrzeug von Tesla. Das Auto ging in Flammen auf, sieben Menschen wurden verletzt, der Fahrer tot im Innenraum aufgefunden. Sheriff Kevin McMahill sagte, bei dem Toten handle es sich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit um einen 37-jährigen Militärangehörigen aus dem Bundesstaat Colorado, der in Deutschland stationiert gewesen sei. Die Leiche sei aber bis zur Unkenntlichkeit verbrannt, Ergebnisse der DNA-Analyse stünden noch aus. Der Mann habe eine Schusswunde im Kopf aufgewiesen, die er sich vermutlich unmittelbar vor der Explosion selbst zugefügt habe. Zu seinen Füßen sei eine Faustfeuerwaffe gefunden worden.

Man stehe aber noch am Anfang der Ermittlungen, bislang seien etwa die Computer und das Handy des Verdächtigen nicht ausgewertet worden, so die Behörden weiter. Sie räumten ein, dass es "sehr seltsame Ähnlichkeiten" zum Vorfall in New Orleans gebe. Dem FBI zufolge war das Motiv in Las Vegas zunächst unbekannt. Der für den Fall zuständige FBI-Beamte Jeremy Schwartz betonte, insbesondere sei nicht klar, ob es sich um einen Terrorakt handle. Wie die Nachrichtenagentur Reuters aus US-Kreisen erfuhr, war der genannte Täter für Tapferkeit unter anderem mit dem Bronze Star ausgezeichnet worden. Er habe fünf Kampfeinsätze in Afghanistan absolviert.

Das Hotel gehört zur Trump Organization, einem Mischkonzern des designierten US-Präsidenten und Unternehmers Donald Trump, der am 20. Januar vereidigt werden soll. Chef bei Tesla wiederum ist der Milliardär Elon Musk, der auch einer der wichtigsten Berater Trumps ist.

