DAX® - Mehr Vola und die ganz großen Leitplanken

Zum Start in das Jubiläumsjahr 2025 – es ist der 20. Jahrgang des „HSBC Daily Trading“ – wünsche ich Euch/Ihnen alles Gute. Gesundheit, Glück, Zufriedenheit … und immer irgendwo einen stabilen Aufwärtstrend. Letzteres ist ein gutes Stichwort, denn nach zwei Jahren mit Kursgewinnen von 20 % bzw. 19 % können Anlegerinnen und Anleger beim DAX® weiterhin von einem intakten Haussetrend ausgehen. Diese Entwicklung besitzt allerdings auch eine Kehrseite. Gerade das abgelaufene Jahr verlief sehr ruhig. So hat das Volatilitätsbarometer VDAX®-new in 2024 nur drei Mal einen Schlusskurs oberhalb der willkürlich gewählten Schwelle von 20 etabliert. Als vermeintlich „einfacher“ Teil der Prognose sollten Investorinnen und Investoren 2025 mit einer größeren Schwankungsbreite rechnen. Charttechnisch haben die deutschen Standardwerte mit dem Allzeithoch bei 20.523 Punkten die Trendlinie ausgelotet, welche die Hochs von 2007 und 2015 verbindet. Mittlerweile ist dieser Trend bis auf 21.186 Punkte angestiegen (siehe Chart). Auf der Unterseite markieren dagegen zwei verschiedene Fibonacci-Projektionen (17.759/17.219 Punkte) den Auftakt zu einem strategischen Rückzugsbereich, der sich zusätzlich aus dem Vorjahreshoch bei 17.000 Punkten speist.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

