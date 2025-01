Industrie weltweit ohne Schwung

Konjunkturstütze erwartet

UK: Erholung am Häusermarkt

Wechsel in Washington und Berlin

ISM-Index heute auf der Agenda

Gestern früh wurde der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe im Reich der Mitte veröffentlicht. Der Indikator sank von 51,5 Punkten im November auf 50,5 Punkte im Dezember und fiel damit schwächer aus als allgemein erwartet. Dies deckt sich mit der Entwicklung des staatlich erhobenen NBS-Einkaufsmanagerindex, welcher im Dezember ebenfalls nachgab. Somit bleibt festzustellen: Die chinesische Industrie verlor gegen Jahresende an Schwung. Insbesondere der Rückgang bei den Exportaufträgen deutet darauf hin, dass das außenwirtschaftliche Umfeld nur mehr wenig Rückenwind liefert und sich die Vorzieheffekte in Erwartung neuer US-Zölle deutlich abschwächen. Die Einkaufsmanagerindizes verdeutlichen, dass die chinesische Wirtschaft in diesem Jahr mehr Unterstützung von fiskalpolitischer Seite benötigen wird, um ihre Geschäftstätigkeit gegen Handelsrisiken besser abzusichern. Die Unsicherheit dürfte vor allem in den ersten beiden Monaten dieses Jahres bestehenbleiben, da sich erst nach dem Amtsantritt Donald Trumps erste Konkretisierungen der zukünftigen US-Handelspolitik zeigen werden. Der Fokus wird sich danach auf die Sitzung des Volkskongresses im März richten, auf welchem von der chinesischen Führung Beschlüsse für umfangreichere Stützungsmaßnahmen erwartet werden. Erste Anzeichen dafür deuteten sich jüngst u.a. in Aussagen des chinesischen Präsidenten Xi Jinpings an, welcher für das Jahr 2025 ein Wachstum von rund 5% erwartet.Nach Angaben der Bausparkasse Nationwide sind die Hauspreise im Vereinigten Königreich im Dezember 2024 um 0,7 % angestiegen, nach einer entsprechenden Veränderungsrate von 1,2 % im November 2024. Die von Reuters befragten Volkswirte hatten für Dezember im Median lediglich einen Anstieg um 0,1 % vorausgesagt. Die Hauspreise legten im Dezember 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Vorjahr mit einer Veränderungsrate von 4,7 % zu. Damit erwies sich der der britische Wohnimmobilienmarkt im abgelaufenen Jahr vor dem Hintergrund einer verschlechterten Erschwinglichkeit als außerordentlich robustAls erstes konstituiert sich in Washington am 3. Januar der neue Kongress. Mike Johnson, bisheriger Speaker des Repräsentantenhauses, genießt zwar die Unterstützung von Donald Trump, die knappe Republikaner-Mehrheit von 219:215 Stimmen könnte aber Quertreiber einladen. Auf die Agenda rückt bald wieder die Schuldenobergrenze, die zu Trumps Leidwesen nicht bis 2027 ausgesetzt wurde. Den neuen Präsidenten erwarten zudem große außenpolitische Baustellen. Moskau wird sicher nicht einfach einem Trumpschen Friedensvorschlag zustimmen, zumal es sich gerade auf der Siegerstraße wähnt. Doch in Wahrheit gerät das russische Machtsystem ins Rutschen: Syrien ist gekippt, und damit wackelt die Position Irans. Die Mullahs versuchen, sich mit der Atombombe abzusichern, aber das wird Israel mit Trump im Rücken zu verhindern suchen. Der Kaukasus, Moldau und Venezuela werden weitere Schauplätze des geopolitischen Ringens. Und in gewisser Weise auch Deutschland, denn nach der Bundestagswahl am 23. Februar muss sich zeigen, ob Berlin noch eine Führungsrolle in Europa anstrebt. Formal ging diese gestern mit der EU-Ratspräsidentschaft an Warschau über.Heute wird das Institute for Supply Management (ISM) seinen Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe veröffentlichen. Wir erwarten einen leichten Anstieg des Indikators, und zwar von 48,4 Punkten im November auf 49,0 Punkte im Dezember. Damit bliebe der Indikator unterhalb seiner Expansionsschwelle. Zuvor stehen die Arbeitslosenzahlen für Deutschland auf der Agenda.