Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax testet Marke von 20.000 Punkten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist mit moderaten Gewinnen in die erste volle Handelswoche des Jahres gegangen. Der Leitindex versuchte im frühen Handel erneut den Sprung über 20.000 Zähler. Am Freitag war der Dax zum Handelsschluss an dieser runden Marke gescheitert.

In dieser Woche dürften auch große Investoren vermehrt aus der Weihnachtspause zurückkehren, sodass Kursbewegungen mehr Aussagekraft haben dürften als in den ersten Tagen des Jahres, als die Börsenumsätze noch sehr gering waren.

Zuletzt stieg der Dax um 0,4 Prozent auf 19.975 Punkte. Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten gewann 0,5 Prozent auf 25.639 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx legte mit 0,7 Prozent noch etwas stärker zu./bek/jha/