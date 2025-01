Aldi UK im Aufwind - Briten kauften zu Weihnachten mehr Premium

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die britische Tochter des Discounters Aldi hat im Weihnachtsgeschäft mehr teure Produkte verkauft und den Umsatz in den vier Wochen vor dem Fest um 3,4 Prozent gesteigert.

Aldi UK, der viertgrößte britische Einzelhändler, teilte am Montag mit, der Umsatz seiner Premium-Eigenmarke "Specially Selected" sei im Vorjahresvergleich um zwölf Prozent gestiegen. Aldi betonte die Beliebtheit von Produkten aus dem Königreich: So seien 350.000 britische Truthähne verkauft worden, über 400 Tonnen britisches Rindfleisch und 50 Millionen "mince pies", ein traditionelles Weihnachtsgebäck.

Die führenden deutschen Discounter Aldi und Lidl sind in den vergangenen Jahren in Großbritannien aggressiv gewachsen und haben den angestammten Einzelhändlern wie Tesco, Sainsbury's und Asda einen harten Preiswettbewerb aufgezwungen. In der vergangenen Woche hatte Lidl GB einen Umsatzanstieg von sieben Prozent für das Weihnachtsgeschäft gemeldet.

