Goldpreis: Anleger nehmen vor US-Arbeitsmarktdaten 2.700-Dollar-Marke ins Visier

Vor Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsdaten in den USA haben Goldanleger zu Beginn der neuen Handelswoche wieder die Marke von 2.700 Dollar angesteuert. Neben der Publikation der Fed-Mitschriften zur Wochenmitte dürften insbesondere die Non-Farm Payrolls am Freitagnachmittag auf Interesse stoßen. Dass der Preisdruck in der Eurozone stärker ausfällt als gedacht, dürfte ebenfalls Beachtung finden.

EU-Inflation zieht wieder an – EZB-Zinssenkung dennoch möglich

Die Inflation in der Eurozone ist zum Jahresende wie erwartet weiter gestiegen. So verteuerten sich die Preise für Waren und Dienstleistungen im Dezember gegenüber dem Vorjahresmonat im Mittel um 2,4 Prozent. Im November hatte die Teuerung noch bei 2,2 Prozent gelegen, im Oktober bei 2,0 Prozent und im September bei 1,7 Prozent. Am 30. Januar kommt die EZB das erste Mal in diesem Jahr zusammen, um über den zukünftigen Leitzins zu entscheiden.