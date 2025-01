ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Gewinne treiben EuroStoxx über 5.000 Punkte

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europäische Aktien haben am Dienstag überwiegend weiter zugelegt. Eine im Dezember gestiegene Inflation brachte die Anleger nicht von der Erwartung weiterer schrittweiser Zinssenkungen durch die Europäische Zentralbank ab. Die hiesigen Märkte schlugen sich am Dienstag besser als die teilweise ins Minus gerutschten US-Börsen.

Der EuroStoxx 50 schaffte es erstmals seit Mitte Oktober wieder über die Marke von 5.000 Punkten. Er brachte ein Plus von 0,50 Prozent auf 5.011,82 Punkte über die Ziellinie. Außerhalb des Euroraums war die Entwicklung dagegen uneinheitlich. Während der britische FTSE 100 um 0,05 Prozent auf 8.245,28 Punkte nachgab, legte der Schweizer Leitindex SMI um 1,19 Prozent auf 11.830,77 Punkte zu.

"Die schwache konjunkturelle Entwicklung dürfte für die EZB als Problemfeld schwerer wiegen als der Inflationsanstieg", betonte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. Seiner Einschätzung nach dürfte die Europäische Zentralbank deshalb im Januar die Leitzinsen erneut um 0,25 Prozentpunkte senken, auch wenn sich dies in Anbetracht des Teuerungsanstiegs zunächst einmal nicht gut anfühle.

Stärkster Sektor waren letztlich die Öl- und Gaswerte , deren Teilindex sich mit plus 0,8 Prozent noch knapp vor den Konsumgütersektor setzte. Hier wurden die Ölpreise im Verlauf zur Stütze, indem sie ins Plus drehten. Als Auslöser galt die Ankündigung des führenden Opec-Staates Saudi-Arabien, die Preise für Kunden in Asien zu erhöhen. Außerdem wurde am Markt auf Förderdaten aus Russland verwiesen.

In der Branchentabelle waren Verlierer eindeutig in der Unterzahl. Immobilienwerte fielen um 0,7 Prozent. Sie reagieren oft besonders empfindlich auf Inflationsbewegungen.

In Zürich sorgten die Kursgewinne einiger Schwergewichte für relativ großen Rückenwind. Aktien von UBS legten um 0,8 Prozent zu und erreichten den höchsten Stand seit 2008. Zum zweitgrößten Gewinner im SMI wurden die ebenfalls schwer gewichteten Aktien von Roche , die um 2,7 Prozent anzogen.

Im Einzelhandelssektor ragten die Aktien des britischen Bekleidungshändlers Next mit einem Anstieg um fast vier Prozent positiv heraus. Analysten sprachen von soliden Zahlen zum vierten Quartal. Das Weihnachtsgeschäft sei gut verlaufen. Die Experten von Citigroup lobten zudem die erhöhte Zielsetzung für den diesjährigen Vorsteuergewinn.

Verluste in Höhe von 4,4 Prozent verzeichneten Alstom . Die US-Investmentbank Goldman Sachs hatte die Papiere des französischen Zugherstellers zum Verkauf empfohlen. Für den Endmarkt Eisenbahn erwartet Analystin Daniela Cost ein unter dem Branchendurchschnitt liegendes Investitionswachstum.

In Paris fielen die Aktien von Sodexo um 7,8 Prozent. Das für Kantinen und Catering bekannte Unternehmen blieb mit dem Anstieg seines organischen Umsatzes im ersten Quartal hinter den Markterwartungen zurück./tih/he