Spaniens Regierung rechnet mit leichtem Schuldenrückgang

Madrid (Reuters) - Die spanische Regierung rechnet im neuen Jahr mit einem leichten Rückgang der Staatsverschuldung.

Diese dürfte am Jahresende auf 101,4 Prozent des Bruttoinlandsproduktes fallen, sagte Wirtschaftsminister Carlos Cuerpo am Dienstag in Madrid. Ende 2024 seien es 102,5 Prozent gewesen. Allerdings bleibt die in den EU-Verträgen vorgesehene Obergrenze von 60 Prozent in weiter Ferne.

Die Regierung werde sich "genügend Flexibilität" geben, um den Wiederaufbau nach den verheerenden Überschwemmungen im Südosten des Landes zu stemmen, sagte der Minister. Die Nettoneuverschuldung soll daher im laufenden Jahr um fünf auf 60 Milliarden Euro steigen. Bei der Flutkatastrophe waren im Oktober 224 Menschen ums Leben gekommen. Infrastruktur und Häuser in vielen Kommunen wurden beschädigt oder zerstört.

Die spanische Wirtschaft entwickelt sich besser als die der meisten anderen Euro-Länder. Die Regierung schätzt das Wachstum für das abgelaufene Jahr auf 2,7 Prozent und rechnet für 2025 mit einem ähnlichen großen Plus von 2,5 Prozent. Zuletzt liefen vor allem der Tourismus und die Exporte gut. Zum Vergleich: Die deutsche Wirtschaft dürfte 2024 das zweite Jahr in Folge geschrumpft sein, während führende Institute für 2025 bestenfalls ein Mini-Plus erwartet.

