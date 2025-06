Inflation steigt über zwei Prozent

MADRID (dpa-AFX) - Die Inflation in Spanien hat sich im Juni wie erwartet verstärkt. Die nach europäischen Standards berechneten Verbraucherpreise (HVPI) stiegen im Jahresvergleich um 2,2 Prozent, wie das Statistikamt INE am Freitag in Madrid nach einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit dieser Rate gerechnet. Im Vormonat hatte die Inflationsrate bei 2,0 Prozent gelegen.

Im Monatsvergleich wird ein Anstieg der Verbraucherpreise um 0,6 Prozent gemeldet, nach einer Stagnation im Monat zuvor. Auch dies war am Markt so erwartet worden.

Die stärkere Inflation ist nach Angaben des Statistikamtes hauptsächlich auf einen Anstieg der Kraftstoffpreise zurückzuführen. In einem geringeren Maß habe auch ein Zuwachs bei den Preisen für Nahrungsmittel die Teuerung verstärkt.

Mit dem Anstieg liegt die Inflation in der viertgrößten Volkswirtschaft der Eurozone über der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB) von mittelfristig zwei Prozent. In der Eurozone insgesamt ist die Inflation laut jüngsten Daten niedriger und hatte im Mai nur 1,9 Prozent betragen./jkr/stk