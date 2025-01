EQS-News: aconnic schließt Liefervertrag für Gigabit-Infrastruktur in Italien

EQS-News: aconnic AG / Schlagwort(e): Marktbericht/Vertrag

aconnic schließt Liefervertrag für Gigabit-Infrastruktur in Italien



09.01.2025 / 12:48 CET/CEST

aconnic AG (ISIN: DE000A0LBKW6), München, schließt einen umfangreichen Vertrag zur Lieferung von optischen Gigabit-Systemen zum weiteren Auf- und Ausbau der Telekommunikationsinfrastruktur in Italien. Der Netzwerkausrüster erhielt den Zuschlag eines großen Telekomunternehmens über die Lieferung von optischen Gigabit-Systemen ACCEED 2102 und ACCEED 2104. Das Volumen des Auftrags beläuft sich auf 3,4 Mio. EUR mit der Möglichkeit zur Erweiterung. Mit dem neuen Vertrag wurde in einem sehr herausfordernden Marktumfeld für den italienischen Markt die Grundlage für 2025 für ein Umsatzwachstum von rund 20 % geschaffen. Italien ist nach Deutschland und Mexiko derzeit der drittgrößte Markt von aconnic.

Die zu liefernden Systeme wurden in der Schweiz sowie in Deutschland entwickelt und vollständig in Deutschland produziert. Damit liefert aconnic einen wesentlichen Beitrag für die technologische und strategische Autonomie Europas sowie für die digitale Kommunikationsinfrastruktur in Italien.

In der Zukunft plant aconnic, auch 10-Gigabit-Systeme und das neue 100-Gigabit-System ACCEED 8000 zum Ausbau der digitalen Infrastruktur in Italien zu liefern.

Über aconnic AG

Die aconnic AG ist ein internationaler Technologielieferant und Netzwerkausrüster mit Sitz in München. Das börsennotierte Unternehmen ermöglicht den Aufbau und Betrieb von Hochleistungs-Gigabitnetzen mit den Schlüsselelementen Netzsicherheit, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit sowie Technologien und Produkte für Kunden zur Erreichung von Klimaneutralität mit CO2-Speicherung und Bioenergie. Systeme und Dienstleistungen kommen bei Kunden wie Deutsche Telekom, Orange, Telecom Italia, Swisscom, A1 Telekom Austria und América Móvil zum Einsatz. Die aconnic AG ist der einzige internationale Systemlieferant für kritische Kommunikationsinfrastruktur mit europäischer Forschung, Entwicklung, Produktion und Lieferkette sowie Hauptsitz in Deutschland. Das Unternehmen leistet einen Beitrag zur strategischen und technologischen Autonomie Europas. Die aconnic AG notiert seit 2006 an der Deutschen Börse. Ihr Umsatz wuchs im Jahr 2023 um etwa 45 Prozent auf rund 73 Mio. EUR.

