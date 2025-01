EQS-News: Bryan Garnier & Co berät PPM-Softwareanbieter collaboration Factory (cplace) bei der Mehrheitsübernahme durch Level Equity / europäische Softwareunternehmen zunehmend im Fokus von US-Finanzinvestoren

Emittent / Herausgeber: Bryan, Garnier & Co. / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenübernahme

Bryan Garnier & Co berät PPM-Softwareanbieter collaboration Factory (cplace) bei der Mehrheitsübernahme durch Level Equity / europäische Softwareunternehmen zunehmend im Fokus von US-Finanzinvestoren



09.01.2025

US-amerikanischer Growth Investor übernimmt Münchner „Hidden Champion“

Deutsche Erfolgsgeschichte nur mit Family Office-Unterstützung

Steigende Zahl von Übernahmen Europäischer Softwareanbieter durch US-Finanzinvestoren

München, 9.1. 2024: Mit Unterstützung der Investmentbank Bryan, Garnier & Co. haben Gründer und Management des Münchner Softwareanbieters collaboration Factory AG den Mehrheitsanteil an den US-amerikanischen Wachstumsinvestor Level Equity verkauft. Über den Preis wurde Stillschweigen vereinbart.

Mit seiner flexiblen Software-Plattforum cplace ermöglicht das 2014 von Projektmanagement-Pionier Dr. Rupert Stuffer gegründete Unternehmen seinen Kunden, komplexe aber flexible PPM (Projektmanagement- und Portfolio-) Software-Lösungen selbst (mit) zu entwickeln. Es zählt zahlreiche DAX-40-Unternehmen, darunter alle deutschen Automobilhersteller aber auch Chemie und Pharmaunternehmen zu seinen Kunden. Das Unternehmen beschäftigt rund 170 Mitarbeiter an drei deutschen Standorten (München, Hannover und Ludwigsburg) und wurde u. a. mit dem „Deutschen Gründerpreis“ und dem „Deloitte Fast 50 Award“ ausgezeichnet. Gewachsen ist das Unternehmen statt mit traditionellem Venture Capital mithilfe eines Investments aus dem Family Office Bereich (der Retis Holding der Familie Schatt). Seine wiederkehrenden Umsätze (Annual Recurring Revenues) sind in den letzten Jahren um über 40 Prozent jährlich gestiegen.

„Diese Transaktion beweist erneut, dass es in Europa einige bemerkenswerte Software-Unternehmen gibt, die globales Potential haben und sehr attraktiv für internationale Investoren sind,“ erklärt Falk Müller-Veerse, deutscher Partner von Bryan, Garnier & Co., der den Deal begleitet hat.

Level Equity ist ein Wachstumskapitalgeber mit Sitz in New York, der einen klaren Fokus auf Softwareunternehmen hat. Zu seinem Portfolio gehören u.a. amerikanische Unicorns Clari und Onit, und das Berliner Startup Uberall.

„Dank der umfassenden Marktkenntnis und des weitreichenden Netzwerks von Bryan, Garnier & Co.konnten wir das Interesse hochrangiger Investoren in den USA und Europa wecken. Das BG-Team hat einen dynamischen Prozess sorgfältig gemanagt und uns dabei geholfen, sowohl für unsere Aktionäre als auch für das Unternehmen ein hervorragendes Ergebnis zu erzielen und den besten Partner zu finden,“ so collaboration Factory-Gründer Rupert Stuffer.

Europäische Softwareunternehmen zunehmend im Fokus von US-Finanzinvestoren

Den Experten von Bryan Garnier zufolge ging die Zahl der Übernahmen europäischer Softwareanbieter durch strategische Investoren 2024 im zweiten Jahr in Folge zurück. Zum Jahresende 2024 gab es 326 Transaktionen (minus 3%), in 2023 betrug das Minus im Vorjahresvergleich sogar 20%. Indes stieg der Anteil der Zukäufe durch Private Equity im laufenden Jahr nach einem ebenfalls schwachen Vorjahr um 8% auf 449 Transaktionen. Vor allem US-Finanzinvestoren wurden in Europa fündig: im Vergleich zu 2023 stieg die Zahl ihrer Transaktionen in 2024 um rund 28% auf insgesamt 151. Damit gingen 2024 insgesamt mehr als ein Drittel aller Transaktionen im europäischen Softwarebereich auf das Konto von US-Amerikanischen PE-Fonds, schon 2023 hatte ihr Anteil bei knapp 28% gelegen.

Rasantes Wachstum des adressierbaren Marktes erwartet

Die collaboration Factory gilt als Vorreiter des sog. „Citizen Development“ und erlaubt auch die sogenannte „No Code“-Anwendungsentwicklung, die direkt von Mitarbeitern in der Fachabteilung durchgeführt werden kann. Das Unternehmen bietet eine Standardplattform mit fertigen Projektmanagement-Bausteinen, ergänzt durch einen Werkzeugkoffer zur flexiblen Lösungsentwicklung, der die Fachleute im Unternehmen direkt mit in den Entwicklungsprozess einbindet. Das erspare viel Zeit für komplexe Übersetzungsprozesse (z.B. in Pflichtenheften für den Bedarf) und ermögliche bessere Lösungen in kürzerer Zeit und mehr Akzeptanz bei den Nutzern, betonen die Experten von Bryan, Garnier & Co.

„Die üblichen Player im Bereich der PPM-Lösungen (Projekt- und Portfolio-Management-Software) haben zunehmend Schwierigkeiten, für komplexe Anwendungsfälle das von Kunden geforderte Maß an Flexibilität und Anpassung zu bieten,“ betont Berk Kirca, Director von Bryan, Garnier & Co. in seinem Marktüberblick. In der Folge gehe der adressierbare Markt für die cplace-Plattform deutlich über den traditionellen PPM Markt hinaus: „Citizen Entwickler finden viele Möglichkeiten, die Plattform auf kreative Art und Weise zusätzlich zu den beabsichtigten Anwendungsfällen zu nutzen, und in genau dieser Flexibilität liegt die Zukunft.“

Den Experten zufolge hat der relevante Gesamtmarkt PPM bis 2027 ein Volumen von rund 9,5 Mrd. €. ,„Hier sind jährliche Wachstumsraten denkbar, wie wir sie für Softwarelösungen für die digitale Transformation sehen, also im Bereich von bis zu 20%,“ so Kirca.

Das Deal-Team von Bryan Garnier bestand aus Falk Müller-Veerse (Partner), Berk Kirca (Director), Hakan Atmali (Vice President) und Diyar Masyan (Analyst), die alle im Münchner Büro tätig sind.

