EQS-News: sino AG | High End Brokerage: Beteiligungsunternehmen Trade Republic Bank GmbH hat 8 Millionen Kunden und ein verwaltetes Vermögen von über 100 Mrd. Euro

Kundenzahl in nur einem Jahr verdoppelt, verwaltetes Vermögen nahezu verdreifacht

Trade Republic ist damit der mit Abstand größte Broker Europas und baut seine Position als führende Sparplattform weiter aus. Das Unternehmen will nationale Geschäftseinheiten in Frankreich, Spanien und Italien eröffnen.

Düsseldorf, 09.01.2025

Die Trade Republic Bank GmbH (Trade Republic), an der die sino mittelbar mit 2,3 % beteiligt ist, hat heute gemeldet, dass sie in den letzten zwölf Monaten die Zahl ihrer Kunden auf 8 Millionen verdoppelt und das verwaltete Vermögen auf 100 Milliarden nahezu verdreifacht hat.

Trade Republic ist damit der mit Abstand größte Broker Europas.

Die Entwicklung von Trade Republic verläuft somit weiterhin ausgezeichnet und in Teilen sogar noch besser, als vom Vorstand der sino AG erwartet und zuletzt Anfang Dezember 2024 kommuniziert.

Aufgrund dessen und in Anbetracht des derzeit weiterhin sehr guten Marktumfeldes, wie bereits in der Pressemitteilung vom 5. Dezember 2024 beschrieben, hält der Vorstand es derzeit für möglich, dass Trade Republic innerhalb der nächsten 12 - 18 Monate eine Marktbewertung von mehr als 10 Milliarden Euro erreichen kann. Eine realisierte Bewertung von 10 Milliarden Euro für Trade Republic würde einem Wert von rund 230 Millionen Euro bzw. rund 100 Euro pro sino Aktie entsprechen.

Dies ist lediglich die derzeitige Einschätzung des Vorstands, die sich natürlich bei Änderungen des Marktumfelds sowie insbesondere bei einer anderen, als der derzeit vom Vorstand erwarteten Entwicklung von Trade Republic, ggf. auch wesentlich, ändern kann.

„Am 9. Januar 2019 wickelte Trade Republic den ersten Trade ab, weniger als 2 Jahre nachdem wir in das Unternehmen investiert hatten. Die sino hat seitdem auf verschiedenen Investorenkonferenzen, auf unseren Hauptversammlungen, in Interviews und in zahlreichen Pressemitteilungen kontinuierlich auf das erhebliche Potential und die stets sehr gute Entwicklung von Trade Republic hingewiesen. In den letzten zwölf Monaten hat sich Trade Republic sogar hervorragend entwickelt. Das freut uns wirklich sehr und wir gratulieren Christian, Thomas und Marco sowie ihrem Team dazu ganz herzlich. Die heutige Meldung bestätigt uns in unserer Einschätzung und ging sogar noch leicht über unsere letzten Erwartungen hinaus. Wir bleiben sehr optimistisch für die weitere (Wert-) Entwicklung des Unternehmens und somit für die Beteiligung der sino an Trade Republic, auch wenn die weitere Entwicklung der Märkte durch geopolitische Risiken mit gewissen Unsicherheiten behaftet ist.“, so Ingo Hillen und Karsten Müller, Vorstände der sino AG.

Es ist öffentlich bekannt, dass der sino CEO Ingo Hillen selbst einen Anteil von rund 18 % an der sino AG hält.

www.sino.de

Für Fragen wenden Sie sich bitte an Ingo Hillen, Vorstand

ihillen@sino.de

0211 3611–2040

