Trading-Chance Adidas: Aktie bricht auf 3-Jahreshoch aus

Nachdem der Sportartikelhersteller Adidas in den letzten fünf Jahren erhebliche Marktanteile verlor, ist das Unternehmen zurück auf Wachstumskurs. Passend dazu ist der Kurs auf ein neues 3-Jahreshoch ausgebrochen, was eine attraktive Trading-Chance eröffnet.

Die Adidas-Aktie ist ganz frisch auf ein neues 3-Jahreshoch ausgebrochen. Beflügelt wurden die Papiere von positiven Analysten-Kommentaren und entsprechenden Prognosen, zum Beispiel des Investmenthauses Bernstein. Nachdem das in Herzogenaurach ansässige Unternehmen in der Zeit seit 2020 massive Verluste von Marktanteilen hinnehmen musste, hat der längst auch als Lifestyle-Marke etablierte Sportartikelkonzern den Weg zurück auf den Wachstumspfad gefunden. Zwischenzeitlich hatte sich der Kurs sogar gedrittelt und war von über 300 Euro im Jahr 2021 auf unter 100 Euro abgesunken. Seit Herbst 2022 klettern die Notierungen in einem allgemein freundlichen Umfeld für Aktien jedoch wieder gen Norden und erreichten diese Woche den höchsten Stand seit Februar 2022.

Charttechnische Lage attraktiv

Nach einem zweifachen Test der 300-Euro-Marke und eines kurzweiligen Überschreitens selbiger begann im Jahr 2021 die beispiellose Talfahrt des Adidas-Kurses. Der Kursverfall endete im Herbst 2022 erst unterhalb von 100 Euro, wo die V-förmige Umkehr ihren Scheitel ausbildete. Seitdem hat der Kurs sich wieder merklich erholen können und nun endlich eine seit Frühjahr 2024 laufende Konsolidierung abgeschlossen. Die mehrmonatige Konsolidierung erfolgte in Form einer seitwärts angelegten Schiebezone, die im Wesentlichen von 215 bis 240 Euro verlief. Mit dem aktuellen Ausbruch auf ein neues 3-Jahreshoch wurde ein positives Chartsignal in Trendrichtung generiert, welches weitere Käufe anziehen könnte.

Quelle: www.onvista.de

Zurück auf dem Wachstumspfad

Als 2024 die Meldung die Runde machte, dass der Deutsche Fussball Bund (DFB) künftig nicht mehr von Adidas ausgerüstet wird, sondern zum Konkurrenten Nike wechselt, ging eine regelrechte Schockwelle durch sämtliche Gesellschaftsschichten. Wirtschaftlich war die Offerte von Nike offensichtlich so viel besser, als die von Adidas, dass der DFB laut eigener Aussage gar nicht anders konnte, als dem langjährigen Partner "lebe wohl" zu sagen, und fortan auf den US-Sportartikelhersteller zu setzen. Für einige war dies der Höhepunkt eines über knapp fünf Jahre andauernden Verdrängungswettbewerbs, bei dem Nike Adidas den Rang im wahrsten Sinne des Wortes ablief.

2023 war das von Adolf Dassler gegründete Unternehmen sogar in die Verlustzone gerutscht. 2024 und 2025 kehrt Adidas wieder auf den Wachstumspfad zurück und soll laut Analystenmeinungen gute Chancen für ein deutliches Gewinnwachstum bis 2028 haben. Eine rückläufige Dividende hatte während dem Kursabstieg 2021/2022 ebenfalls für Verkaufsneigung der Anleger gesorgt. Doch für 2025 soll die Dividende wieder steigen und 2,78 Euro betragen.

Chance mit dem Trend Long

Fasst man die fundamentale und die technische Situation von Adidas zusammen, so ergibt sich aktuell eine attraktive Chance in Trendrichtung Long. Das Unternehmen wächst wieder und konnte zuletzt auch neue Partner gewinnen. Mit dem Anstieg auf ein neues 3-Jahreshoch ist aus technischer Sicht die Bahn frei bis in die Region um 300 Euro, die wir nach aktuellen Stand als potenzielles Tradingziel ausgemacht haben.

Long-Chance mit einem Turbo Open End

Für diese Trading-Chance haben wir einen Turbo Open End Optionsschein der UniCredit für Sie ausgesucht. Das Produkt hat einen Knockout, wie auch eine Basis bei 198,25 Euro. Damit ist ein hinreichender Spielraum für die Aktie oberhalb der wichtigen beiden Unterstützungen von 201 und 222 Euro gegeben. Bei einem aktuellen Kurs von 244,70 Euro ergibt sich ein Hebel von 5,18. Die WKN lautet HD3SVH. In der Aktie macht eine Absicherung in Form eines Stop-Loss bei 215 Euro aus unserer Sicht Sinn. Das entspricht einem Stop-Kurs im Produkt von etwa 1,50 Euro.

Wichtige Chartmarken:

Unterstützungen: 201,5 und 222 Euro

Widerstände: 300 Euro

Turbo Open End Long auf Adidas

Basiswert Adidas WKN HD3SVH ISIN DE000HD3SVH4 Basispreis 198,25 Euro K.O.-Schwelle 198,25 Euro Laufzeit open end Typ Turbo Optionsschein Emittent UniCredit Hebel 5,18 Stop-Loss Hebelzertifikat 1,50 Euro

