Trading-Chance Zalando: Absturz für Short nutzen

Im Dezember vorigen Jahres gab Zalando überraschend ein Übernahmeangebot für den Konkurrenten About You ab. Seit diesem Zeitpunkt befindet sich der Kurs der Zalando-Aktie auf Talfahrt. Selbst wenn sich die Übernahme langfristig auszahlen sollte, so muss vorerst von einer anhaltenden Belastung und weiter fallenden Notierungen ausgegangen werden. Das eröffnet für uns eine Trading-Gelegenheit auf der kurzen Seite...

Bis exakt zum 11. Dezember 2024 befand sich der Zalando-Kurs in einem dynamischen Aufwärtstrend. Seit dem Jahresbeginn ´24 hatte sich die Aktie nahezu verdoppelt. Doch dann gab, für viele Marktbeobachter überraschend, Zalando ein Übernahmeangebot für den Konkurrenten About You in Höhe von 6,50 Euro je Aktie ab. Schlagartig war der Aufwärtsmodus beendet und eine hartnäckige Abwärtsbewegung setzte ein. Während der About-You-Kurs sofort nach oben sprang und sich bis auf 2 Cent dem Angebotspreis näherte, begaben sich die Aktienkurse von Zalando auf Talfahrt.

Trendbruch aktiviert tiefere Ziele

Entgegen des allgemein freundlichen Umfelds für Aktien schwächeln die Zalando-Papiere seit nunmehr einem Monat akut. Nun wurde gestern auch die Aufwärtstrendlinie bei 30,80 Euro durchbrochen. Damit werden aus charttechnischer Perspektive tiefer gelegene Ziele bei 26,28 Euro (200-Tage-Linie) und später bei 19,50 Euro aktiviert. Am letztgenannten Ziel befindet sich eine noch offene Kurslücke (Gap) vom 13.3.2024. Da die Aktie ultrakurzfristig leicht überverkauft erscheint, kann es durchaus noch einmal zu einem sogenannten Pullback an den durchbrochenen Aufwärtstrend kommen. Eine solche Bewegung würde aus unserer Sicht eine Short-Gelegenheit für Nachzügler bieten.

Quelle: www.onvista.de

About You schreibt weiterhin Verluste

Langfristig könnte sich die Übernahme von About You, das seinerseits erst während der Corona-Pandemie an die Börse gegangen war, durchaus strategisch lohnen. Zalando verspricht sich davon eine Stärkung der eigenen Marktmacht und obendrein Synergie-Effekte. Vorerst ist und bleibt es jedoch ein Belastungsfaktor, da About You nach wie vor nicht profitabel ist. Im Geschäftsjahr 2023/24 verzeichnete der Online-Händler einen Verlust von 112,2 Millionen Euro. Das war zwar eine Verringerung des Verlusts gegenüber dem Vorjahr um mehr als die Hälfte, doch es bleibt dabei: das in Hamburg ansässige Unternehmen schreibt seit 2017 konstant rote Zahlen! Wenn die Börse eines nicht mag, dann ist es Unsicherheit. Und die ist für Zalando-Anleger durch die Übernahme eines noch unprofitablen Konkurrenten deutlich größer geworden. Die Börse diskontiert derartige Risiken mit entsprechend starken Kursabschlägen, wie wir in den vergangenen Wochen auch an diesem Beispiel wieder erleben.

Auch Zalando selbst schrammte 2022 knapp an der Verlustzone vorbei und beendete das Geschäftsjahr lediglich mit einem kleinen Gewinn in Höhe von 0,06 Euro je Aktie. Der Onlinehandel hatte in den Jahren 2020 und 2021 durch die Corona-Pandemie und die Einschränkungen massiv profitiert. Anschließend kühlte das Geschäft jedoch wieder merklich ab - und das teilweise gar unter das Vor-Pandemie-Niveau.

Die Aktie von Zalando ist gegenüber dem breiten Markt zuletzt eklatant schwach und machte keinerlei Anstalten für eine technische Gegenreaktion. Darum stehen mit Blick auf die nächsten Monate insgesamt die Zeichen weiter auf fallende Kurse.

Ein Short-Trade für risikofreudige Anleger

Für diese Trading-Chance stellen wir Ihnen einen Unlimited Turbo Short Optionsschein der BNP Paribas vor. Basispreis und Knockout des Produktes liegen bei 39,893 Euro. Bei einem aktuellen Zalando-Kurs von 30,26 Euro ergibt sich ein großzügiger Puffer für diesen Trade. Sollte eine technische Gegenreaktion einsetzen, so bedroht diese das Überleben des Unlimited Turbo Shorts nicht. Unsere konservative Produktauswahl bringt aktuell einen Hebel von 3,03. Die WKN lautet PG8UAA. In der Aktie macht ein Stop-Loss bei 36 Euro aus unserer Perspektive Sinn. Im Produkt entspricht dies einem Stop-Kurs bei etwa 0,38 Euro.

Wichtige Chartmarken

Unterstützungen: 19,50 und 26,28 Euro

Widerstände: 33 und 36 Euro

Unlimited Turbo Short auf Zalando

Basiswert Zalando WKN PG8UAA ISIN DE000PG8UAA5 Basispreis 39,893 Euro K.O.-Schwelle 39,893 Euro Laufzeit Unlimited (endlos) Typ Turbo Optionsschein Emittent BNP Paribas Hebel 3,03 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,38 Euro

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.