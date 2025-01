UN prognostizieren für 2025 ein Weltwirtschaftswachstum von 2,8 Prozent

Das Weltwirtschaftswachstum wird laut Schätzung der Vereinten Nationen (UN) im Jahr 2025 unverändert bei 2,8 Prozent liegen.

Es dürfte von den beiden größten Volkswirtschaften, den USA und China, gebremst werden, hieß es in dem am Donnerstag veröffentlichten UN-Bericht "World Economic Situation and Prospects". Die "positiven, aber etwas langsameren Wachstumsprognosen für China und die Vereinigten Staaten" würden durch eine bescheidene Erholung in der EU, Japan und Großbritannien und eine robuste Wirtschaftsleistung in einigen großen Entwicklungsländern, insbesondere Indien und Indonesien, ergänzt. "Trotz der anhaltenden Expansion wird die Weltwirtschaft voraussichtlich langsamer wachsen als im Durchschnitt von 2010 bis 2019 (vor der Pandemie) mit 3,2 Prozent", hieß es in dem Bericht weiter.

"Diese gedämpfte Entwicklung spiegelt anhaltende strukturelle Herausforderungen wie schwache Investitionen, langsames Produktivitätswachstum, hohe Verschuldung und demografischen Druck wider", so der Bericht. In den USA dürfte sich das Wachstum von 2,8 Prozent im vergangenen Jahr auf 1,9 Prozent im Jahr 2025 verringern, da sich der Arbeitsmarkt abschwäche und die Verbraucherausgaben zurückgingen. Das Wachstum in China werde für 2024 auf 4,9 Prozent geschätzt und solle in diesem Jahr 4,8 Prozent betragen, wobei die Investitionen des öffentlichen Sektors und eine starke Exportleistung teilweise durch ein gedämpftes Konsumwachstum und eine anhaltende Schwäche des Immobiliensektors ausgeglichen würden.

Für Europa wird mit einer leichten Erholung gerechnet, wobei das Wachstum von 0,9 Prozent im Jahr 2024 auf 1,3 Prozent im Jahr 2025 ansteigen soll - "unterstützt durch eine nachlassende Inflation und robuste Arbeitsmärkte". Südasien werde voraussichtlich die am schnellsten wachsende Region der Welt bleiben, mit einem prognostizierten Wachstum des regionalen Bruttoinlandsprodukts von 5,7 Prozent im Jahr 2025 und sechs Prozent im Jahr 2026, unterstützt durch eine starke Leistung Indiens und die wirtschaftliche Erholung in Bhutan, Nepal, Pakistan und Sri Lanka. Für Indien, die größte Volkswirtschaft Südasiens, wird ein Wachstum von 6,6 Prozent im Jahr 2025 und 6,8 Prozent im Jahr 2026 prognostiziert, das auf einen robusten privaten Verbrauch und Investitionen zurückzuführen ist.

Dem Bericht zufolge werden die wichtigsten Zentralbanken die Leitzinsen im Jahr 2025 wahrscheinlich weiter senken, da der Inflationsdruck nachlässt. Die weltweite Inflation wird voraussichtlich von vier Prozent im Jahr 2024 auf 3,4 Prozent im Jahr 2025 zurückgehen.

Der Bericht fordert zudem mutige multilaterale Maßnahmen zur Bewältigung der miteinander verbundenen Krisen, einschließlich Schulden, Ungleichheit und Klimawandel. "Eine geldpolitische Lockerung allein wird nicht ausreichen, um das globale Wachstum wieder anzukurbeln oder die zunehmenden Ungleichheiten zu beseitigen".