Nach Rückkehr inhaftierter Italienerin iranischer Geschäftsmann freigelassen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Rom (Reuters) - Der in Italien verhaftete iranische Geschäftsmann Mohammad Abedini ist am Sonntag freigelassen worden und in seine Heimat zurückgekehrt.

Italienische Medien brachten seinen Fall mit der italienischen Journalistin Cecilia Sala in Verbindung, die am Mittwoch aus iranischer Haft nach Italien zurückgekehrt war. Abedini war vergangenen Monat in Mailand wegen eines US-Haftbefehls festgenommen worden. Drei Tage später wurde Sala in Teheran inhaftiert. Ihr wurde die Verletzung von Gesetzen der Islamischen Republik vorgeworfen, ohne genauer zu werden. Die iranische Regierung wies Behauptungen zurück, Sala sei ein Faustpfand zur Freilassung von Abedini gewesen. Die USA werfen Abedini vor, Bauteile für Drohnen beschafft zu haben, mit denen US-Soldaten angegriffen wurden.

(Bericht von Angelo Amante und Emilio Parodi, geschrieben von Hans Busemann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)