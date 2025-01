US-Aktien: Nachwahljahre sind für Aktienmärkte nicht ideal

Das Börsenjahr 2024 neigt sich dem Ende entgegen, und überall auf der Welt machen sich Anleger Gedanken darüber, was sie nächstes Jahr an den Aktienmärkten erwartet.

Trump und seine Zölle als potenzielle Gefahr

Eines lässt sich vor Silvester klar feststellen: Die Wall Street ist der Gewinner des Jahres. Insbesondere der Wahlsieg von Donald Trump Anfang November hat die US-Indizes deutlich nach oben befördert. Allerdings scheint die Trump-Rally etwas an Dynamik zu verlieren. Der designierte US-Präsident hat Importzölle auf Waren aus Mexiko, Kanada und China angekündigt. Auch Europa dürfte ins Visier der US-Regierung geraten. Das weckt Erinnerungen an das Jahr 2018. Damals hatte der Handelskrieg zwischen den USA und China die Finanzmärkte stark belastet – mit fatalen Folgen für die Weltwirtschaft. Jetzt drohen erneut Handelskonflikte.