Goldpreis: Trump und Zolldrohungen im Fokus – Inflationsdaten voraus

Mit Spannung fiebern Anleger der Veröffentlichung frischer US-Inflationsdaten entgegen. Nachdem zu Wochenbeginn die geldpolitischen Sorgen den Goldpreis ausbremsten, könnte rund eine Woche vor dem Einzug Donald Trumps in das Weiße Haus der Risikoappetit noch mal anziehen. Neben wichtigen US-Daten gilt es zudem auch chinesische Konjunkturwerte in dieser Woche im Auge zu behalten.

Donald Trump wird am 20. Januar offiziell zum US-Präsidenten

Für den 20. Januar ist der Einzug Trumps in das Weiße Haus geplant. In diesem Zusammenhang dürften sich Anleger weiterhin den Kopf über die geplanten Zolldrohungen zerbrechen. Der designierte US-Präsident hatte etwa angekündigt gegen China als auch die Eurozone Zölle auf Importe veranschlagen zu wollen, was die Sorgen vor einem Handelskrieg als auch vor einer anziehenden Teuerung entfachte. Investoren hoffen nun, dass die befürchteten Zölle nun weniger stark ausfallen könnten als gedacht.