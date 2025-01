Südzucker rutscht in die roten Zahlen - Jahresprognose steht

Der Südzucker-Konzern ist im dritten Quartal wegen der schwachen Zuckerpreise in die Verlustzone gerutscht. Der operative Konzernverlust lag in den drei Monaten September bis November bei 33 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in Mannheim mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte Südzucker noch 268 Millionen Euro operativen Gewinn gemacht.

Trotz deutlich gestiegener Absatzmengen konnten die niedrigeren Zuckerpreise nicht mehr aufgefangen werden, hieß es vom Unternehmen. Der Konzernumsatz lag mit 2,37 Milliarden Euro gut 12 Prozent unter dem Vorjahreswert. Südzucker hatte bereits im Oktober vor deutlichen Rückgängen beim operativen Ergebnis im Vorjahresvergleich gewarnt. Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre ein Verlust von 119 Millionen Euro nach einem Gewinn von 171 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Die Jahresprognose bestätigte das Management.