Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu elektronischen Patientenakte

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu elektronischen Patientenakte:

"Seit Mittwoch wird für jeden der mehr als 70 Millionen gesetzlich Krankenversicherten eine E-Akte angelegt. Den Durchbruch brachte die Widerspruchslösung, dass also die Datensammlung in jedem Falle angelegt wird, es sei denn, der Versicherte widerspricht aktiv. Es ist ein gutes Zeichen, dass kaum fünf Prozent der Berechtigten davon Gebrauch machen. . Der Chaos Computer Club hatte gezeigt, dass nicht nur Angriffe auf einzelne Akten möglich waren, sondern auch auf das Gesamtsystem, also auf die Datensammlung von Millionen Patienten. Es ist gut, dass Lauterbach das Thema zur Chefsache erklärt und klargemacht hat, dass die Akte nur kommt, wenn solche Großattacken ausgeschlossen sind. Denn schwände das Vertrauen wegen der Sicherheitsbedenken, dann wäre das der größte anzunehmende Unfall für ein segensreiches System."/DP/jha