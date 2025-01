Vorsichtig optimistisch | Ergebnisse der Banken im Fokus | UnitedHealth schwach.

Das Marktumfeld bleibt vorsichtig optimistisch. Die Ergebnisse der Banken fallen anhaltend robust aus, wobei der Überraschungseffekt nach den ebenso soliden Zahlen aus dem Sektor am Vortag teils weg. Was den Dow Jones belastet, sind vor allem die Kursrückgänge von UnitedHealth, in Folge der Quartalszahlen. Target äußert sich verhalten positiv zum letzten Quartal, mit einer flauen Reaktion der Aktie. Im Tech-Sektor sollten sich die sehr robusten Zahlen von Taiwan Semiconductor positiv auswirken. Auch die Aktien der Chip-Maschinenbau-Industrie sollten profitieren. In Washington finde heute die Anhörungen zur Berufung von Scott Bessent als Finanzminister statt. Die Wall Street wird wegen des Risikos von Inflation und wachsender Defizite auf neue Impulse achten.





00:00 Intro

04:15 USA: Scott Bessent | Inflation | Staatsanleihen

06:23 Zinsprognosen USA | Japan | England | EZB

09:18 Wirtschaftslage USA | Global

10:58 Washington: Trump rudert zurück

13:27 Wirtschaftspolitik Deutschland | USA

18:38 Bank of America, United Health, Target, Louis Vuitton, TSMC u.v.m.

22:33 Analysten: Wolfe Research, BlackRock, J.P.Morgan u.v.m.

23:55 Meldungen: Adobe, TikTok



