Trading-Chance Continental: Positive Signale setzen Potenzial frei

Werbung

Die Aktie des Deutschen Reifenherstellers Continental befindet sich seit Jahren in einem Abwärtstrend, der im Jahr 2023 bereits verlassen wurde. Eine fortgeschrittene Bodenbildung, positive Analystenkommentare und eine attraktive Bewertung machen Continental für uns zu einer aktuellen Trading-Chance mit Nachholpotenzial.

In den letzten Tagen wurde der Kurs von Continental von positiven Analystenkommentaren beflügelt. So gab es zur Wochenmitte beispielsweise eine Kaufempfehlung von Kepler Cheuvreux. Nachdem das Unternehmen im Dezember die Pläne zur Umstrukturierung bestätigt hatte, sehen immer mehr Analysten die Perspektiven des Unternehmens sehr positiv. Continental hat nach reiflicher Prüfung beschlossen, sich von der schwächelnden Autozulieferersparte zu trennen. Gleichzeitig plant man, die Automotive Sparte (inkludiert Bremsen, Elektronik und Innenausstattung) separat an die Börse zu bringen. Laut mehreren Analysten hat Continental Nachholpotenzial gegenüber dem Konkurrenten Michelin. Die Papiere von Continental sind in Folge der positiven Kommentare von verschiedenen Seiten in der heute endenden Woche unter den Top-Performern im DAX. Im Wochenvergleich legt der Kurs bislang 3,70% zu. Doch das sollte noch lange nicht alles sein, wie wir glauben.

Da braut sich etwas „positives“ zusammen

Eine solche Talfahrt, wie sie die Aktie von Continental seit 2018 erfahren hat, ist ein Prozess der Neubewertung von Risiken und Chancen eines Unternehmens. Dabei werden zunächst einmal alle möglichen Negativ-Szenarien diskontiert und nicht selten dabei auch übertrieben. Genau darin liegen dann die Chancen für mutige Anleger! Unternehmen werden immer wieder unterhalb des eigentlichen Wertes und mit Abschlägen gegenüber dem eigentlichen Potenzial gehandelt. Bewahrheiten sich die negativen Szenarien dann schlussendlich nicht, beginnt die nächste Anpassung in der Form, dass der Aktienkurs wieder steigt. Die Frage, die sich ein interessierter Anleger stellen muss lautet: „Entwickeln sich (z.B.) Gewinn und Cashflow positiv?“ Wir schauen uns das für Continental genauer an. 2019 war das Unternehmen ins negative Terrain gerutscht. Man erzielte einen Verlust pro Aktie von 6,32 Euro. Recht schnell verließ man das Tal der Tränen und erzielte im darauf folgenden Geschäftsjahr wieder einen Gewinn. Dieser entwickelte sich für die hinter uns liegenden Jahre positiv und soll auf 8,72 Euro je Aktie in 2025 und für 2026 werden gar auf 10,34 Euro Gewinn je Aktie gesteigert werden. Treffen diese Zahlen in der Realität auch nur näherungsweise so ein, dann hat der Continental-Aktienkurs erhebliches Potenzial gen Norden. Laut Planzahlen würde man im Jahr 2028 das „Vor-Crash-Niveau“ aus dem Jahr 2017 erreichen und einen Gewinn je Aktie von 14,88 Euro erzielen. Zur Erinnerung: 2017/18 wurde Continental zu 200 und mehr Euro an der Börse gehandelt. Aktuell notieren die Papiere des in Hannover ansässigen Unternehmens bei 66,40 Euro. Langfristig wäre also erhebliches Erholungspotenzial gegeben.

Charttechnisch aussichtsreich - Die Ruhe vor dem Sturm

Seit 2018 befanden sich die Continental-Notierungen im freien Fall. Von ehemals über 220 Euro stürzte der Kurs des Reifenherstellers auf weniger als 45 Euro. Erste positive Chart-Signale hinsichtlich einer möglichen Bodenbildung und darauf später aufbauenden Trendumkehr gab es, als das Tief vom März 2020 im September 2022 abermals getestet, aber als Support bestätigt wurde. Damit wurde bei 47 Euro ein Doppeltief ausgebildet, welches das nächste positive Signal für das darauffolgende Jahr unterstützte. Mit dem Schwung aus dem ausgebildeten Doppelboden attackierte der Kurs den steil verlaufenden Abwärtstrend. Im Juni 2023 wurde die steile Abwärtstrendlinie bei seinerzeit 64,40 Euro überwunden und der aggressive Baisse-Modus ad acta gelegt. Seitdem bewegt sich der Aktienkurs zwischen 51 Euro auf der Unterseite und 78,72 Euro auf der Oberseite hin und her. Den horizontalen Widerstand bei 78,72 Euro gilt es im nächsten Schritt für ein prozyklisches Signal zu überwinden gilt. Gelingt dies würde enormes Potenzial freigesetzt bis 111 Euro und ultralangfristig gar bis in die 200er-Region.

Quelle: www.tradingview.com

Ein Long-Trade Potenzial

Für diese spannende Trading-Gelegenheit haben wir einen Unlimited Turbo Optionsschein Long des Emittenten BNP Paribas ausgesucht. Das Produkt hat Basispreis und Knockout gleichauf bei 55,217 Euro. Bei einem aktuellen Kurs der Aktie von 66,40 Euro ergibt sich ein Hebel von 5,62. Als Absicherung halten wir einen Stop-Loss bei 56,50 Euro für sinnvoll. Im Unlimited Turbo Long entspräche dies etwa einen Stop-Kurs von 0,10 Euro. Bei einem solchen Trade und dem ausgewählten Produkt gilt das Prinzip „Einsatz = Risiko“. So erzielen wir größtmögliche Hebelwirkung bei gleichzeitig geringst-möglicher Kapitalbindung. Die WKN des Produktes lautet PG8KZB.

Wichtige Chartmarken

Unterstützungen: 44 - 47 Euro

Widerstände: 78,72 und 111 Euro

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Continental

Basiswert Continental WKN PB8KZB ISIN DE000PG8KZB1 Basispreis 55,217 Euro K.O.-Schwelle 55,217 Euro Laufzeit unlimited (endlos) Typ Turbo Optionsschein Emittent BNP Paribas Hebel 5,62 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,10 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.