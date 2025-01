IRW-News: TAAT Global Alternatives Inc. : TAAT Global Alternatives, Inc. unterzeichnet eine unverbindliche Absichtserklärung zur Übernahme von Premium Products LLC, um sein alternatives Produktportfolio zu erweitern

IRW-PRESS: TAAT Global Alternatives Inc. : TAAT Global Alternatives, Inc. unterzeichnet eine unverbindliche Absichtserklärung zur Übernahme von Premium Products LLC, um sein alternatives Produktportfolio zu erweitern

Vancouver, BC, 17. Januar 2025 / IRW-Press / TAAT Global Alternatives, Inc. (CSE: TAAT) (OTCQX: TOBAF) (FWB: 2TP) (das Unternehmen oder TAAT) freut sich, die Unterzeichnung einer unverbindlichen Absichtserklärung vom 17. Januar 2025 (Letter of Intent, LOI) zur Übernahme von Premium Products LLC (Premium Products) bekannt zu geben, einem neuen, aufstrebenden Händler im Bereich alternativer Produkte. Diese Übernahme steht im Einklang mit den strategischen Zielen von TAAT, sein Produktangebot zu diversifizieren, neue Marktchancen zu erschließen und das Umsatzwachstum im Konsumgütersektor zu beschleunigen.

Strategie hinter der Übernahme

Die Übernahme von Premium Products stellt einen bedeutenden Schritt nach vorne beim Ziel von TAAT dar, die alternative Produktindustrie zu revolutionieren und zu erneuern. Premium Products verfügt mit seinem Delta-9-Angebot über ein vielfältiges Produktportfolio, das Schokolade, Gummibärchen und Einweg-Vape-Geräte umfasst. Premium Products hat auch Partnerschaften entwickelt, um andere innovative Produkte auf den Markt zu bringen, darunter tabakfreie Nikotin-Alternativen und Wellness-Getränke, und stärkt damit seine Position im Bereich der alternativen Produkte.

Transaktionsbedingungen

Der vereinbarte Kaufpreis gemäß der Absichtserklärung beträgt 1.850.000 CAD und soll in Form von 10.882.353 Stammaktien von TAAT bezahlt werden, die zu einem angenommenen Preis von 0,17 CAD pro Aktie an die Mitglieder von Premium Products ausgegeben werden. Wichtige Mitarbeiter von Premium Products werden TAAT auch nach der Übernahme unterstützen, um eine reibungslose Integration in die Geschäftstätigkeit von TAAT zu gewährleisten. Die Stammaktien, die im Zusammenhang mit der Übernahme an den Verkäufer ausgegeben werden, unterliegen gemäß National Instrument 45-106 (Prospectus Exemptions) einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum. Das Unternehmen geht nicht davon aus, dass im Rahmen dieser Transaktion Vermittlungsprovisionen anfallen werden, noch wird es zu einem Kontrollwechsel oder zur Ernennung neuer Kontrollpersonen kommen. Premium Products ist ein unabhängiger Geschäftspartner des Unternehmens.

Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich aller erforderlichen Einreichungen bei der kanadischen Wertpapierbörse, des Abschlusses einer Due-Diligence-Prüfung, die bei einer Transaktion ähnlicher Art angemessen oder üblich ist, und des Abschlusses einer endgültigen Vereinbarung. Die Übernahme stellt keine grundlegende Änderung im Sinne der Richtlinien der CSE dar.

Das kontinuierliche organische Wachstum von TAAT

TAAT verzeichnet eine anhaltende Nachfrage nach seinen Beyond Tobacco-Zigaretten, die ein nikotin- und tabakfreies Raucherlebnis bieten. Dieser Trend spiegelt eine breitere Verbraucherpräferenz für wellnessorientierte Alternativen wider, insbesondere bei erwachsenen Rauchern, die gesündere Optionen suchen. Die Akquisition stärkt die Fähigkeit von TAAT, eine breitere Palette alternativer Produkte anzubieten, um den sich entwickelnden Verbraucherwünschen gerecht zu werden.

Im Namen des Board of Directors des Unternehmens

TAAT® GLOBAL ALTERNATIVES INC.

Joel Dumaresq

Joel Dumaresq, CFO und Direktor

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

TAAT® Investor Relations

1-604-687-2038

investor@taatglobal.com

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE (CSE) HAT DIESE MELDUNG WEDER GEPRÜFT NOCH ÜBERNIMMT SIE DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE RICHTIGKEIT ODER ANGEMESSENHEIT DIESER MELDUNG, NOCH HAT ODER ÜBERNIMMT DER REGULIERUNGSDIENSTLEISTER DER CSE DIESE VERANTWORTUNG.

Über TAAT Global Alternatives, Inc.

TAAT ist ein Konsumgüterunternehmen, das sich auf innovative Alternativen zu traditionellen CPG-Kategorien spezialisiert hat. Mit seinem Engagement für Qualität und Kundenzufriedenheit arbeitet TAAT von seinem Vertriebszentrum in Ohio aus, erfüllt Bestellungen und unterstützt ein wachsendes Netzwerk von Einzelhandelsstandorten in den USA.

Nähere Informationen erhalten Sie unter taatglobal.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze darstellen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch Wörter wie pro forma, plant, erwartet, kann, sollte, könnte, wird, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert, glaubt oder Variationen, einschließlich negativer Variationen, solcher Wörter und Phrasen identifiziert werden, die sich auf bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse beziehen, die eintreten oder ergriffen oder erreicht werden können. Solche zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die erwartete Entwicklung und Geschäftstätigkeit des Unternehmens, einschließlich Marktbedingungen, regulatorische Entwicklungen und die erfolgreiche Integration und Leistung von Premium Products LLC in die breiteren Geschäftstätigkeiten von TAAT, die Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen nicht aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung wurden nicht von Health Canada oder der US-amerikanischen Food and Drug Administration bewertet. Da jeder Mensch einzigartig ist, können die Vorteile, die sich aus der Einnahme der Produkte des Unternehmens ergeben, von Person zu Person variieren. Es können keine Aussagen oder Garantien hinsichtlich der Auswirkungen der Produkte des Unternehmens auf die Gesundheit und das Wohlbefinden einer Person gemacht werden. Die Produkte des Unternehmens sind nicht zur Diagnose, Behandlung, Heilung oder Vorbeugung von Krankheiten bestimmt.

Diese Pressemitteilung kann Markennamen von Drittunternehmen (oder deren jeweilige Angebote mit Markennamen) enthalten, die sich in der Regel auf (i) Beziehungen des Unternehmens zu solchen Drittunternehmen, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, und/oder (ii) Kunden/Lieferanten/Dienstleister beziehen, auf deren Beziehung zum Unternehmen in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird. Alle Rechte an diesen Marken sind ihren jeweiligen Eigentümern oder Lizenznehmern vorbehalten.

