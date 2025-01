Original-Research: Cantourage Group SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Cantourage Group SE - von Montega AG 20.01.2025 / 11:25 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Cantourage Group SE Unternehmen: Cantourage Group SE ISIN: DE000A3DSV01 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 20.01.2025 Kursziel: 12,00 EUR (zuvor: 11,50 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA Starke Umsatzentwicklung setzt sich auch im Dezember fort - Business Update im Roundtable stimmt zuversichtlich für 2025 Die Cantourage Group SE hat jüngst im Rahmen einer Adhoc-Meldung die vorläufigen Umsatzzahlen für das Geschäftsjahr 2024 bekannt gegeben. Diese lagen nochmals über der erst Anfang Dezember angehobenen Prognose. In einem Roundtable auf der Airtime-Plattform mit dem CEO Philip Schetter konnten wir zusätzliche Eindrücke zur aktuellen Lage und weiteren Entwicklung von Cantourage erhalten, die unsere positive Sicht auf den Investmentcase untermauern. Anhaltende Dynamik in Q4: Mit einem Umsatz von 8,5 Mio. EUR lag der Monatsumsatz im Dezember trotz der Feiertage nochmals über dem bisherigen Rekord vom November (7,2 Mio. EUR) und dem Durchschnitt der Monate August bis Oktober (5,2 Mio. EUR). Diese Entwicklung ist unverändert auf die starke Dynamik nach der Teillegalisierung von Cannabis im April zurückzuführen, die sich entsprechend in den importierten Mengen von medizinischem Cannabis nach Deutschland widerspiegelt. Auf Basis der berichteten Zahlen von Cantourage dürfte im vierten Quartal hier nochmals eine Beschleunigung eingetreten sein. Im Roundtable wies der CEO auf Rückfrage darauf hin, dass im November und Dezember keine außerordentlichen Effekte den Absatz beeinflusst haben, und zeigte sich zuversichtlich, dass diese Rekorde bei unveränderten Rahmenbedingungen nochmals gebrochen werden könnten, da einige der Top-Produkte in den entsprechenden Monaten ausverkauft waren. [Abbildung] Antrag auf Abgabe von Konsumcannabis: Cantourage will die positive Dynamik und die aktuelle Gesetzeslage weiter für sich nutzen. Das Unternehmen befindet sich in der Antragstellung für ein wissenschaftlich begleitetes Modellprojekt zur Abgabe von Konsumcannabis über lizenzierte Abgabestellen. Die Basis hierfür bildet eine im Dezember erlassene Verordnung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, das die Begleitung der Forschungsprojekte im Bereich Konsumcannabis und Nutzhanf vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) übernommen hat. Die Antragstellung erfolgt zusammen mit einer Schweizer Firma, die bereits an vergleichbaren wissenschaftlichen Projekten in der Schweiz teilnimmt. Bei Erlaubniserteilung wird Cantourage die lizenzierten Abgabestellen mit hochwertigen und sicheren Konsumcannabisprodukten versorgen. Das Unternehmen wollte zu den Details des Antrags keine genauen Angaben machen, impliziert allerdings, dass Abgabestellen in mehreren Bundesländern angestrebt werden. Das CanG sieht für die Forschungsprojekte eine Laufzeit von 5 Jahren ab eingerichteter Lieferkette vor. Obwohl bei positivem Entscheid die Umsatzauswirkungen erst sukzessive anlaufen dürften, ist das Potenzial für diese Abgabestellen enorm. Nach Unternehmensangaben schätzen Experten den Schwarzmarkt in Deutschland auf rund 400 Tonnen jährlich, was einem Vielfachen des medizinischen Cannabismarkts entspricht. Politische Diskussion und Auswirkungen: Im Roundtable wurde ebenfalls noch einmal auf die politische Diskussion zum Thema Cannabisgesetz eingegangen. Hier wurde darauf hingewiesen, dass die öffentliche Diskussion sich insbesondere auf die Säule 1 des Gesetzes stützt (Cannabis-Clubs und privater Konsum) und medizinisches Cannabis über die Parteigrenzen hinweg unstrittig ist. U. E. besteht die größte Gefahr in der erneuten Einstufung von Cannabis als Betäubungsmittel und der entsprechend erschwerten Beschaffung einer Verordnung. Hier sei allerdings erwähnt, dass der Markt für medizinisches Cannabis auch vor der Legalisierung in Deutschland stark gewachsen ist und wir durch eine erneute Einstufung als Betäubungsmittel lediglich eine Verlangsamung der aktuell rasanten Wachstumsdynamik erwarten würden. Zudem dürften die potenziellen Forschungsprojekte bei Erlaubniserteilung auch im Falle möglicher gesetzlicher Änderungen einen Bestandsschutz haben. Prognosen erneut angehoben: Die anhaltende Umsatzdynamik im Dezember und eine positive Indikation für den Januar im Rahmen des Roundtables drängen uns dazu, die Prognosen für 2025 nochmals zu überarbeiten, da eine Fortschreibung des Dezemberumsatzes kaum einen anderen Schluss zulässt und eine Umsatzprognose von über 100 Mio. EUR für 2025 implizieren würde. Wir positionieren uns für die zweite Jahreshälfte jedoch deutlich defensiver, um möglichen Änderungen in der Regulierung vorzubeugen. Im Falle der Erteilung einer Erlaubnis für das Forschungsprojekt im Bereich Konsumcannabis und/oder einer sich abzeichnenden Fortführung des gesetzlichen Status quo sehen wir nochmals deutlich positives Revisionspotenzial zu unseren Schätzungen. Fazit: Wie die importierten Mengen von medizinischem Cannabis zeigen, profitiert der Gesamtmarkt stark von der Teillegalisierung von Cannabis. Wir sehen Cantourage aufgrund des Asset-Light-Geschäftsmodells jedoch als eines der wenigen Unternehmen, das in diesem Umfeld profitabel agiert, und erwarten für 2025 nochmals eine deutliche Ergebnissteigerung. ntsprechend bestätigen wir unser Rating und erhöhen das Kursziel aufgrund der erneut angehobenen Prognosen auf 12,00 EUR (zuvor: 11,50 EUR). +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/31637.pdf Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2070931 20.01.2025 CET/CEST °