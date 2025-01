Branchenverband erwartet deutlich mehr Elektroautos in Deutschland

Berlin (Reuters) - Der Absatz von Elektroautos steigt nach Einschätzung des Branchenverbandes VDA in diesem Jahr deutlich an.

Für 2025 sei mit 666.000 neuen Elektroautos in Deutschland zu rechnen, das entspreche einem Anstieg um 75 Prozent, sagte VDA-Chefvolkswirt Manuel Kallweit am Dienstag. Hintergrund seien die verschärften EU-Vorschriften zum CO2-Ausstoß von Autos, für die ein deutlich höherer Flottenanteil von Elektroautos nötig sei.

Insgesamt werden in Deutschland nach Vorhersage des VDA im laufenden Jahr 2,8 Millionen Neuwagen verkauft, das sind ein Prozent mehr als 2024, aber immer noch ein Viertel weniger als im Vor-Coronajahr 2019. Für den weltweiten Automarkt sagt der VDA ein Plus von zwei Prozent auf 80,4 Millionen Fahrzeuge voraus. Dabei dürften die Märkte in Europa und den USA etwas stärker wachsen als der chinesische Markt.

(Bericht von Christina Amann, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)