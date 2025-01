Shell plc - Kurs 2024er-Hoch?

Der Ölpreis startete freundlich in das Jahr 2025. Dank dieser Entwicklung steht der seit Herbst 2023 besehende Abwärtstrend zur Disposition und das „schwarze Gold“ arbeitet an einer mittelfristigen Bodenbildung. Einen Schritt weiter ist in diesem Zusammenhang bereits die Shell-Aktie, denn die beiden Tiefpunkte vom September und Dezember bei 29,04/28,87 EUR bilden einen klassischen Doppelboden (siehe Chart). Gleichzeitig liegt ein Bruch des kurzfristigen Korrekturtrends (akt. bei 30,68 EUR) vor. Der doppelte Ausbruch wird durch ein neues MACD-Kaufsignal sowie den Abwärtstrendbruch im Verlauf der Relativen Stärke nach Levy bestätigt. Der zuletzt genannte Trendfolger notiert zudem wieder über dem Schwellenwert von 1. Aus der Höhe des Doppelbodens ergibt sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von 3 EUR – ausreichend, um perspektivisch Kurs auf das Hoch vom April 2024 bei 34,74 EUR zu nehmen. Ansonsten markieren die historischen Hochpunkte aus den Jahren 2001 und 2000 bei 36,74/37,95 EUR zwei der wenigen verbliebenen Barrieren. Um den aktuellen Ausbruch nicht zu gefährden, gilt es dagegen, nicht mehr nachhaltig unter die 30 EUR-Marke zurückzufallen.

Shell plc (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Shell plc

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

