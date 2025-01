Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax setzt die Rekordjagd fort

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem Tag Pause hat der Dax am Mittwoch die Rekordjagd wieder aufgenommen. In den ersten Handelsminuten erklomm der deutsche Leitindex die fünfte Höchstmarke in sechs Börsentagen. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 21.180 Punkte nach oben. Damit steht für das noch junge Aktienjahr 2025 bereits ein Gewinn von 6,4 Prozent zu Buche.

Der Dow Jones Industrial hatte in New York die Kursgewinne nach dem europäischen Handelsschluss ausgebaut und dies verleiht dem Dax nun Rückenwind.

In der zweiten deutschen Börsenreihe stieg der MDax um 0,3 Prozent auf 26.037 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Börsenbarometer für die Eurozone ging ebenfalls etwas fester in den Handel./bek/jha/