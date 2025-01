Borussia Dortmund trennt sich von Trainer Sahin - Aktie steigt

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Nach der 1:2-Niederlage in der Champions League beim FC Bologna hat sich Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund von Trainer Nuri Sahin getrennt.

"Nach einer internen Analyse der jüngsten sportlichen Entwicklung" sei Sahin mit sofortiger Wirkung freigestellt worden, teilte der BVB am Mittwoch mit. Der ehemalige BVB-Spieler Sahin hatte das Amt erst zu Saisonbeginn übernommen. Der einzige börsennotierte Bundesligist war mit vier Niederlagen ins Jahr gestartet. In der Bundesliga fiel Borussia zuletzt auf den zehnten Platz zurück. In der Champions League droht sie nach der Niederlage in Bologna den direkten Einzug ins Achtelfinale zu verpassen.

Börsianer verbinden mit der Entlassung Sahins die Hoffnung auf Besserung: Die BVB-Aktie, die vorbörsich nachgegeben hatte, stieg nach der Nachricht um ein Prozent auf 3,23 Euro.

Sport-Geschäftsführer Lars Ricken sagte, die Vereinsführung habe "leider den Glauben daran verloren, in der gegenwärtigen Konstellation noch unsere sportlichen Ziele erreichen zu können". Die Entscheidung tue ihm "auch persönlich weh, aber sie war nach dem Spiel in Bologna nicht mehr vermeidbar."

