dpa-AFX Overview: Analyst recommendations on 22.01.2025 - 08.50 am

FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations this morning as follows:

Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 22.01.2025 - 08.50 am

- BERENBERG CUTS LANXESS PRICE TARGET TO 31 (32) EUR - 'BUY'

- BERENBERG CUTS MERCEDES-BENZ TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 63 (70) EUR

- BERENBERG CUTS PORSCHE AG PRICE TARGET TO 75 (83) EUR - 'BUY'

- BERENBERG CUTS PORSCHE SE TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 41 (67) EUR

- BERENBERG RAISES BMW TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 92 (80) EUR

- BERENBERG RAISES SUSS MICROTEC PRICE TARGET TO 65 (60) EUR - 'BUY'

- BOFA RAISES ADIDAS PRICE TARGET TO 274 (255) EUR - 'NEUTRAL'

- CITIGROUP CUTS SALZGITTER PRICE TARGET TO 18 (18.50) EUR - 'NEUTRAL'

- CITIGROUP RAISES KNORR-BREMSE PRICE TARGET TO 89 (88) EUR - 'BUY'

- DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS SCHAEFFLER TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 4.50 (6) EUR

- DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ADIDAS PRICE TARGET TO 300 (275) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN RAISES DAIMLER TRUCK PRICE TARGET TO 44 (40) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN RAISES TRATON PRICE TARGET TO 32.40 (30.80) EUR - 'NEUTRAL'

- HSBC CUTS LUFTHANSA PRICE TARGET TO 6.50 (7) EUR - 'HOLD'

- HSBC RAISES HANNOVER RÜCK TO 'BUY' - PRICE TARGET 280 EUR

- HSBC RAISES MUNICH RE TO 'BUY' - PRICE TARGET 560 EUR

- JEFFERIES RAISES AIRBUS PRICE TARGET TO 190 (170) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES RAISES MTU PRICE TARGET TO 430 (400) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN RAISES ADIDAS PRICE TARGET TO 275 (266) EUR - 'OVERWEIGHT'

- KEPLER CHEUVREUX RAISES DEUTSCHE BANK PRICE TARGET TO 23.50 (19.00) EUR - 'BUY'

- METZLER RAISES ADIDAS PRICE TARGET TO 294 (279) EUR - 'BUY'

- BARCLAYS CUTS MOSAIC TO 'UNDERWEIGHT' - PRICE TARGET 27 USD

- BERNSTEIN RAISES NETFLIX PRICE TARGET TO 975 (780) USD - 'MARKET-PERFORM'

- BOFA RAISES NETFLIX PRICE TARGET TO 1,175 (1,000) USD - 'BUY'

- CANACCORD RAISES NETFLIX TO 'BUY' - PRICE TARGET 1150 USD

- DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES NETFLIX PRICE TARGET TO 875 (650) USD - 'HOLD'

- JEFFERIES RAISES NETFLIX PRICE TARGET TO 1,200 (1,000) USD - 'BUY'

- JPMORGAN RAISES NETFLIX PRICE TARGET TO 1150 (1000) USD - 'OVERWEIGHT'

- UBS RAISES NETFLIX PRICE TARGET TO 1150 (1040) USD - 'BUY'

- BAADER ADDS SCHWEITER TECHNOLOGIES TO 'TOP STOCK IDEAS'

- BARCLAYS CUTS STMICRO TO 'UNDERWEIGHT' - PRICE TARGET 20 EUR

- BARCLAYS RAISES BACHEM TO 'EQUAL WEIGHT' - PRICE TARGET 65 SFR

- BARCLAYS RAISES CRANSWICK PRICE TARGET TO 5594 (5397) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS RAISES PREMIER FOODS PRICE TARGET TO 220 (207) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS RAISES THE GYM GROUP PRICE TARGET TO 160 (145) PENCE - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS STARTS POLYPEPTIDE WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 40 SFR

- BERENBERG CUTS CVS GROUP PRICE TARGET TO 2000 (2370) PENCE - 'BUY'

- BERENBERG CUTS DOCMORRIS PRICE TARGET TO 24 (36) SFR - 'HOLD'

- BERENBERG CUTS QINETIQ PRICE TARGET TO 500 (550) PENCE - 'BUY'

- BERENBERG CUTS SAFESTORE PRICE TARGET TO 704 (876) PENCE - 'HOLD'

- BERENBERG RAISES BIG YELLOW GROUP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1144 (1285) PENCE

- BERENBERG RAISES ELEMENTIS PRICE TARGET TO 185 (170) PENCE - 'BUY'

- BERENBERG RAISES HALMA TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 3250 (2700) PENCE

- BERENBERG RAISES RENAULT PRICE TARGET TO 57 (55) EUR - 'BUY'

- BERENBERG RAISES RICHEMONT PRICE TARGET TO 160 (150) SFR - 'HOLD'

- BERENBERG RAISES ROTORK PRICE TARGET TO 395 (380) PENCE - 'BUY'

- BERENBERG RAISES VOLEX PRICE TARGET TO 415 (400) PENCE - 'BUY'

- CITIGROUP CUTS JD SPORTS FASHION TO 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 95 PENCE

- GOLDMAN CUTS BHP GROUP PRICE TARGET TO 2300 (2400) PENCE - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN CUTS L'OREAL PRICE TARGET TO 430 (450) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN CUTS SANTANDER PRICE TARGET TO 5.70 (5.80) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN RAISES ABRDN PRICE TARGET TO 165 (160) PENCE - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN RAISES AIB PRICE TARGET TO 5,70 (5,60) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN RAISES BANK OF IRELAND PRICE TARGET TO 12 (11,70) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN RAISES IVECO PRICE TARGET TO 13,80 (13,10) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN RAISES VOLVO B PRICE TARGET TO 352 (340) SEK - 'BUY'

- HSBC CUTS SWISS RE TO 'HOLD' - PRICE TARGET 140 SFR

- HSBC RAISES COLOPLAST TO 'BUY' - PRICE TARGET 920 DKK

- JEFFERIES CUTS AMEDEO AIR FOUR PLUS TO 'HOLD' ('BUY')

- JEFFERIES CUTS BARRATT REDROW PRICE TARGET TO 501 (507) PENCE - 'BUY'

- JEFFERIES CUTS BELLWAY PRICE TARGET TO 3620 (3635) PENCE - 'BUY'

- JEFFERIES CUTS PERSIMMON PRICE TARGET TO 1875 (1890) PENCE - 'BUY'

- JEFFERIES CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 175 (190) PENCE - 'BUY'

- JEFFERIES RAISES BABCOCK INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 770 (750) PENCE - 'BUY'

- JEFFERIES RAISES CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 208 (185) PENCE - 'BUY'

- JEFFERIES RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 800 (650) PENCE - 'BUY'

- JPMORGAN CUTS BHP GROUP PRICE TARGET TO 2370 (2450) PENCE - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN CUTS PETERSHILL PARTNERS TARGET TO 356 (357) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN RAISES ABRDN PRICE TARGET TO 156 (153) PENCE - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN RAISES AVIVA TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 615 (555) PENCE

- JPMORGAN RAISES SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 2210 (2160) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN STARTS GEBERIT WITH 'UNDERWEIGHT' - PRICE TARGET 450 SFR

- RBC CUTS HOCHSCHILD MINING TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 260 (300)P

- RBC RAISES ABRDN PRICE TARGET TO 135 (130) PENCE - 'UNDERPERFORM'

- UBS RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 675 (590) PENCE - 'BUY'

- UBS RAISES BNP PARIBAS PRICE TARGET TO 66.20 (65.30) EUR - 'NEUTRAL'

