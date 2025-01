Volkswagen gefragt - Ermutigende Aussagen vor Analysten

Positive Aussagen im Rahmen eines Vorab-Briefings zu den Jahreszahlen hat am Donnerstag die Volkswagen-Aktie angetrieben. Im frühen Xetra-Handel gehörten sie mit einem Anstieg um 1,8 Prozent zu den Favoriten im Dax. Das Umfeld im Autosektor war durchwachsen, denn auf europäischer Ebene lag der Sektorindex im Minus. BMW und Mercedes-Benz zeigten sich relativ wenig bewegt, während die Titel der Porsche AG um ein Prozent fielen.

Analyst Stephen Reitman von Bernstein Research sprach von "optimistischeren Aussagen", die es am Vorabend in einem Analystengespräch vor den Jahreszahlen gegeben habe. Solche Termine sind bei großen europäischen Unternehmen eine übliche Praxis, um Analysten etwas Orientierung zu geben. Reitman sagte, der Tenor sei bei Volkswagen besser gewesen als bei der Sportwagentochter Porsche AG am Tag zuvor.

Wie Reitman näher beschrieb, habe Volkswagen die Konsenserwartung eines Gewinns je Aktie von 21,80 Euro für 2024 als "vernünftige Einschätzung" bezeichnet. Zur Nutzfahrzeugtochter Traton bleibe der Konzern der Ansicht, dass diese mit einem höheren Streubesitz besser dastehen würde und dies auf der Agenda bleibe.